暖男爸爸│暴龍哥媽媽離世現情緒問題　心理學家教路有咩要注意

由鄭中基、張可頤主演的ViuTV新劇《暖男爸爸》播出一星期後大獲好評，不少場口更令觀眾十分動容！劇中阿榮的太太鯨魚（余香凝飾）驟然離世，令兒子暴龍哥頓失媽媽。暴龍哥除了對媽媽買的床單產生依戀，幼稚園老師Leah（姬素·孔尚治飾）更從畫作看出他的內心傷痛。臨床心理學家鄧詩琪表示，爸爸或媽媽離世，孩子或未能處理哀傷情緒，造成抑鬱丶焦慮等短期及長遠的心理影響。

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父母突離世 導致孩子情緒問題

《暖男爸爸》裡的暴龍哥3歲時母親去世，其後不時在幼稚園尿床，曾修讀兒童心理學的老師Leah察覺到有異樣，主動在課後花時間陪伴暴龍哥。與暴龍哥畫畫及玩耍時，Leah看出他的傷痛仍未能平伏，故建議爸爸阿榮（鄭中基飾）讓孩子接受遊戲治療。

臨床心理學家鄧詩琪表示，如果爸爸或者媽媽突然間離世，孩子或未能處理哀傷的情緒。「小朋友會感到很震驚丶憂慮和徬徨，不明白親人為什麼會離開自己，有可能會怪責自己，覺得是自己不聽話，令親人離開自己。他們會感到世界不安全，對人的信任變得薄弱，遇到挫敗時會容易想到輕生。」

她補充，父母的離世亦可能令孩子長期受到情緒困擾，導致抑鬱丶焦慮或其他學習和社交問題，長遠的影響還包括婚姻問題，以及人與人之間的關係問題。

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物件連結家人回憶

劇中暴龍哥十分著緊媽媽生前買回來的床單，並產生一定依戀，當不見了床單便情緒失控，鄧詩琪解釋，孩子會對失去親人的物件產生依戀，是由於物件代表了親人的存在。「不論這件物件的氣味或回憶，都會令孩子感受到離世親人的存在，承載著對親人的想念，家人應該嘗試明白及理解孩子的情緒反應。」

她續指，遊戲治療對失去至親的人有一定幫助。「遊戲治療和家庭治療對失去妻子或丈夫的人，以及對失去父親或母親的孩子同樣重要，既可以幫助孩子處理他的哀傷情緒和困擾，也可以幫助在世父母處理自己的哀傷情緒，面對單親的壓力。」

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家長注意情緒表達

鄧詩琪提醒，在孩子面前，在世的家長也要注意自己情緒表達。「失去伴侶必定很痛心，但也要注意自己的情緒表達方式也會影響孩子，處理好自己情緒後，再慢慢讓孩子理解親人離世的原因。家長宜多留意孩子的情緒和行為變化，給予多點空間，讓他表達對失去親人的感受，例如一同製作『思親紀念冊』，跟孩子一同度過難關。」

臨床心理學家鄧詩琪（受訪者提供）

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