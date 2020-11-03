暖男爸爸│樹懶繪本勁催淚　插畫師菜心：導演放手俾我畫！

由鄭中基、張可頤主演的新劇《暖男爸爸》播出一星期後大獲好評，觀眾大叫劇情貼地又窩心。劇中時常出現的樹懶公仔及繪本更是吸引劇迷眼球，一手包辦劇中插畫的菜心在接受訪問時透露，劇中導演正在檢查自己的戶口存款，希望可徇眾要求，在聖誕節前推出樹懶周邊產品，更大方分享創作概念及與劇組合作的難忘點滴！

按圖即睇《暖男爸爸》繪本：

+ 11 + 11 + 11

網民盼出產品 菜心：導演計劃自己出錢推出周邊產品

劇中的媽媽鯨魚（余香凝飾）喜愛繪畫，不時趁著孩子睡著時畫下家庭相處點滴及憧憬，其中一幕阿榮（鄭中基飾）在家中翻閱亡妻留下的繪本時更不禁淚崩，感動觀眾！

不少眼利觀眾發現，繪本角色更串連劇中細節。其中萌爆的樹懶公仔除了出現在便利店的禮品換領計劃，阿榮也不時揹著樹懶Tote Bag, 令網民大叫劇組快點出周邊產品！

菜心透露，導演希望可徇眾要求，在聖誕節前推出樹懶周邊產品。（受訪者提供）

一手包辦劇中插畫的菜心昨日在其facebook專頁發文，表示「呢排成日都收到大家inbox問會唔會出樹懶扭蛋公仔、樹懶布袋、繪本 🎨 導演尋日終於鬆口，話睇大家反應，再決定出邊款！」

菜心向記者坦言，觀眾的反應是意料之外。「當初整樹懶公仔嘅時候，純粹為咗劇情需要，完全冇諗過大家反應咁熱烈。我哋做咗網上投票，大部份觀眾都話三樣產品全部都想要。導演而家check（檢查）緊自己嘅戶口balance（存款），佢準備自己出錢整晒三樣，等大家聖誕節可以有樹懶公仔、Tote bag同繪本，詳情請留意我哋fb ig。」

菜心曾送畫給朋友的孩子，間接促成今次與劇組的合作。（受訪者提供）

以與母親的相處入畫 從樹懶學習苦中作樂

菜心表示，自己不是全職插畫師，卻喜愛繪畫，並憶述一次的偶然，促成今次與劇組的合作。「呢幾年身邊好多朋友都陸續生小朋友，有一位媽咪朋友有日就話，好多媽咪成日收禮物，收來收去都係嗰幾樣嘢，知我本身畫開插畫，就提議我不如畫幾幅畫送俾佢嘅小朋友。畫一幅畫，就好似親手送祝福俾小朋友，於是我就開始畫。有日導演見到我啲畫，覺得好溫暖，啱佢套新劇，於是就有呢一次嘅合作。」

菜心坦言，導演在過程中給予一定的自由度。「其實，導演好放手俾我自己畫。最主要都係諗起媽咪湊我同細佬嘅回憶，媽咪係個幾有幽默感嘅人，所以繪本中某啲場景都直接用媽咪嘅描述入畫。」

劇中的插畫圍繞可愛的角色「樹懶小姐」，原來亦別有用意。「其實我一路都有畫開樹懶，因為呢種生物好神奇，好似世間任何事都唔會打擾到佢哋咁，令到我都想成為一隻樹懶。講少少自己嘅性格先，老公話我係一個悲觀但快樂嘅人，第一次聽好似好怪，悲觀又點會快樂？但聽完佢分析，似乎我又真係個咁矛盾嘅人。自己同身邊嘅朋友工作幾年，工作、人際總有不如意，甚至對人生有疑惑、樽頸位……廿歲嘅我，一定會好急切搵岀解決方法。但人到三十，就發現好多事掌控權不在你。我畫過一幅樹懶對暴龍哥講：『今天解決唔到嘅事，唔好急，因為聽日都可能解決唔到。』一聽你可能覺得好灰，但其實算係一個passive aggressive（以退為進）、苦中作樂嘅解決方法。每個人性格總有啲樹懶，爭在係幾大程度上嘅passive aggressive。」

按圖即睇催淚場口

+ 14 + 14 + 14

難忘即日起貨 觀眾可找到自己角色

菜心分享，與劇組合作時難忘要即日起貨。「道具部永遠都係今朝通知你要咩，今晚就要岀到俾佢」，又笑言：「另外，導演話Ronald（鄭中基）成日都記錯我叫青瓜。」

觀眾睇劇時，還可多留意什麼細節？「除咗要留意我嘅畫，其他一切都唔重要，講笑咋！導演真身係一個毒舌暖男，好mean但好好人，所以佢寫同拍出嚟嘅呢一套《暖男爸爸》，充滿人性，亦都好溫馨。每個觀眾都應該可以喺劇集裏面搵到屬於自己嘅角色。」菜心補充，自己尤其喜歡看阿榮的成長，以及他與兒子暴龍哥之間的互動。「因為令我諗起我青春期嘅時候同我Daddy水火不容，但到而家所有朋友都知菜爸爸錫到我燶！」