吳若希誕下第二胎湊成「好」字　倪晨曦指生產過程像打了場MMA

娛樂圈再有喜事！繼昨日（3日）倪晨曦宣布誕下兒子後，同日吳若希誕下細仔，湊成「好」字。恭喜晒兩位靚媽！

根據星夢娛樂集團行政總裁何哲圖消息指，吳若希昨日（3日）誕下兒子，由於分娩後太過勞累，所以何哲圖暫未前往探望。何哲圖表示希望大家可以多給予空間讓吳若希休息。而吳若希暫時仍未在社交網站上報喜。

吳若希：打死都唔會再生！

吳若希在懷孕期間不時在其IG上載孕照，上周更指「到了最後階段，這一胎的寶寶估計已經過了8lbs🙃這樣下去，到出生那天應該是可以走到9lbs～對於想順產的媽媽來說～好像有點壓力backpain著看blackpink，每天睡了好像沒睡過🙃🙃🙃」更指自己真係「驚咗，打死都唔會再生」，更叫老公「仲想要就搵個二奶幫你生」。可見吳若希陀第二胎有多辛苦。

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倪晨曦：去打了場MMA

而昨日倪晨曦社交網站上宣布誕下兒子，她表示兒子重3.53kg，是個「小肉球」，並指「雖然生產過程是一個long story，感恩一切都很順利，有很棒的醫生和貼心又厲害的護士，寶寶叻叻、爸爸叻叻 (無微不至的照顧和不斷的幫我加油打氣）、媽媽都叻叻 (我太累了，需要一點鼓勵）。今天起床覺得昨天去打了場MMA，生孩子真的是用生命在搏鬥，但看到健康的寶寶出生，一切都值得」。

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