帶領孩子走進大自然　體驗戶外課堂邊走邊學習|屈家妍

在疫情的困擾下，香港人紛紛往郊外走，一來可除下口罩呼吸新鮮空氣；二來亦可藉著行山來鍛鍊身體。全民避疫蜂擁郊外，卻衍生了各種混亂和問題：缺乏公德心的行山人士隨處亂掉垃圾，尤其是口罩；有抽煙習慣的行山人士邊行邊抽煙，甚至亂扔煙頭造成山火；亦因太多人駕車前往郊外，令到相關郊野公園的交通大為擠塞和混亂⋯⋯ 這些絕對稱得上是山林界的災難。

森林山野是大自然留下的寶藏！行山不只是打卡留倩影，只要我們遵守禮儀，做個良好公民，行山絕對是理想的戶外課堂，到處都是學習玩樂的好地方。

所謂「三歲定八十」，小朋友在成長階段是形成價值觀的重要時段，也是開始建立、培養和發展對其他生命的同理心。在這個階段家長們可以讓小朋友在自然的環境和新鮮的空氣下成長，因為現世代的小朋友大多都被電子產品所束縛，從而令到他們對於身邊真實的一切事物也漸漸失去了求知和接觸的欲望。

聯合國發表有關疫情的最新報告指人類必須保護大自然及不同物種，學會與大自然共存，才可避免下一次疫情大爆發。愛爾蘭都柏林聖三一大學和三藩市的加利福尼亞大學的一項最新研究指出，每週進行15分鐘的 “awe walk” 活動，可以使我們停下腳步欣嘗這個世界，並且可以激發積極的情緒，有助減輕壓力。

另外，美國緬因大學的另一項幼兒教育中心的研究指出，大自然的經歷與早期大腦發育有正相關的關係，並指出可以藉此刺激大腦、促進化學物質以改善神經元與神經元溝通， 同時也幫助大腦產生新細胞。除此之外，與大自然相處的時刻也會激發了人們的好奇心和創造力。

我們一家喜歡帶女兒爬龍虎山及西高山，上下山大概十公里，連野餐及午餐時間，大概半天時間。這樣既可讓孩子呼吸新鮮空氣，又可透過大自然的環境學習。 在大自然的世界裏，家長可引導小朋友留心四周環境，帶他們邊走邊玩，即使是小小的植物、昆蟲，也可以讓他們大開眼界 。

如果天氣或時間許可，建議可到石澳龍脊欣賞大山大海的美麗景色，父母亦可與孩子一起鍛煉膽量， 從石澳森林走到鶴咀海岸保護區。那兒除了有一座歷史悠久的白色燈塔，還可一起探索奇岩怪洞，體驗大自然的鬼斧神工。若要看動物，可以從大嶼山梅窩走到到貝澳，大概九公里，在受保護深地近距離觀察水牛。

小女兒 Noelle 對森林很有興趣，經常邊行山邊十萬個為甚麼。做媽媽的我常常招架不住，於是替她找了長春社保育經理Kami 為她一一解答，相信其他小朋友也有相類似的疑問：

Noelle: 為什麼野豬會害怕人類？

Kami: 野豬害怕人類是因為牠們是野生動物，野生動物不是由人類飼養，不會被人類馴服。牠們在大自然的環境中生存會面對不同既危機，所以會對周圍環境懷有介心，保護自己。

Noelle: 蝴蝶很漂亮，媽媽說不可以捉他們回家養，為什麼呢？

Kami: 蝴蝶喜歡訪花吸蜜，假如我們捉牠們回家養，但又未必提供到牠們需要的蜜源植物，就難以生存。而牠們在大自然採花蜜時會幫助植物傳播花粉，間接幫助植物繁殖，如果蝴蝶被捉走了，沒有了蝴蝶，植物就失去了小助手們的幫忙了！

Noelle: 為什麼會有彩虹雲？

Kami: 我也很喜歡彩虹雲，因為很特別和美麗啊！彩虹雲的成因簡單來說是因為天空上高高的薄雲裡充滿小水滴和冰晶，當太陽光照到這些水滴時，就會被折射出彩虹的顏色。

Noelle: 我看見郊野地方有垃圾會不開心，擔心動物吃了垃圾會死亡。為什麼有人亂拋垃圾？

Kami: 因為他們認為郊野地方不是自己的家，沒有責任去維持整潔，就亂拋棄垃圾。另外，陸地上的垃圾如果沒有被覆蓋好，一陣風就把垃圾吹起，最後便可能跑到海裡去，影響海洋生態環境。

Noelle: 香港哪裏可以看到特別的野外動物？

Kami: 我想你所指「特別的動物」是不常見的動物吧？ 其實香港的郊野公園都有很多特別的動物，例如惟一一種鹿科動物——赤麂；像家貓但比家貓大一點的野生貓科動物——豹貓；常在卡通片見到背脊有箭會射向敵人的箭豬（其實牠的箭是硬毛，不會發射出來的，但在遇到危險時會用來刺攻擊者）等等。但牠們多數都是夜行動物，夜晚才出來活動，也很害怕人類，所以很難見到牠們呢！

Noelle: 我在龍虎山環境教育中心看過怕醜草，為什麼效區不是很多地方能看得見它們？

Kami: 怕醜草又叫含羞草，如果你仔細觀察，便可在很多郊野地方找到它們的踪影！

森林是大自然給予我們的寶藏。許多研究顯示，在森林旅行，對健康有長足助益，促進體內免疫系統，維持自然殺手細胞的高度活性。特別是孩子們，能細心欣賞大自然的美景，在父母陪同下與大自然重新建立聯繫。

一家人一起親近大自然，透過親子時間增進感情外，也可在分享環節中，進一步了解孩子的想法和感受。去年香港大學硏究顯示幼童多接觸大自然能減少抑鬱、過度活躍及行為問題。因此，家長們可帶領孩子走進大自然，享受珍貴的自然學習時間。

作者簡介：

屈家妍

從事企業及教育慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。今年年初，我曾創作中、英文版的電子防疫繪本《給孩子的防疫繪本》，供學校和家長免費下載。

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