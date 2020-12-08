弄濕纖維布拖地會散播細菌？　家居清潔三寶用錯隨時危害健康

打掃、清潔等家事是每天都在做的事情，這時候工具就很重要了，但有一些你以為是這樣用的清潔用品，其實根本不是，不僅可能鬧出笑話，更可能因此打掃不乾淨，小編盤點3款你一定用錯過的家裏必備清潔用品！

家居清潔三寶要小心使用（按圖了解）：

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1. 洗衣球

別擠破！直接丟進洗衣機即可

洗衣服不用再扛超重的洗衣精，只要把這小小一顆洗衣球丟到洗衣機，照樣能將衣服洗得乾乾淨淨，方便又簡單的使用方式也深受煮婦煮夫們喜愛。

雖然現在很多人使用洗衣球洗衣服，但仍有很多人不知道怎麼使用，日前有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近購買某款洗衣球發現非常方便，不過某次請丈夫前往助洗衣店洗毯子，給對方一顆洗衣球帶去洗，結果對方用力擠洗衣球發現超難擠破，且好不容易擠迫之後，洗衣精確沾滿整隻手，讓他直呼「超不方便！」

引來許多原本也不會用的網友提問「所以到底要怎麼用」，原來只要把洗衣球丟進去洗衣機直接啟動即可，不僅攜帶方便又不佔空間，且有各種不同香味可以選擇，堪稱「洗衣神器」！

2. 超細纖維抹布

別用濕！小心越擦越髒

超細纖維抹布最大的特色是能剷起油污，且乾濕皆可用，適合拿來清潔油膩的煮食爐及抽油煙機，雖然特殊織法增加去污能力，但也讓抹布容易卡灰塵。

但要提醒大家，不要用濕抹布擦地板，根據台灣節目《早安健康》報道，濕擦地板並不會讓地板變乾淨，反而是在擴散塗抹細菌，擦拭地板時不管遇到甚麼污垢，只要用乾的纖維布清潔即可。

有網友就在Facebook「Costco 好市多商品經驗老實說」表示，到好市多賣場買超細纖維抹布，超吸水超好用，更有網友不只是拿來當抹布用，還拿來當洗水擦頭巾、浴巾，有網友表示，「我幫女兒洗頭都拿來擦女兒頭髮，瞬間吸走90%水份」，甚至有人還拿來當擦臉的毛巾，超多用途的抹布也讓網友們稱它為「神級抹布」。

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3.科技海綿

除垢好幫手！切記別使用在餐具小心有毒

只要加水就能去除髒污的科技海綿，不管是瓷磚間的污垢、陳年的水痕茶漬，通通都可以擦的清潔溜溜，堪稱家事好幫手，也在婆媽間造成炫風。

不過，台灣肝膽腸胃科醫師范泉山曾在節目《醫次搞定》表示，科技海綿固然好用，但它其實是由「三聚氰胺」及「甲醛」發泡而成的，三聚氰胺就是2008年發生在中國「毒奶粉事件」的主角。

范泉山指出，這對腎臟來說相當毒，且造成腎結石、腎臟及膀胱癌風險相當高，「早就已經無法使用在食品清潔上！」毒物專家林中英也提醒，科技海綿雖然號稱不需添加清潔劑即可清潔，但千萬不要在「熱」、「油」、「酸」的環境下使用。

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