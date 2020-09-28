新冠肺炎｜街市魚檔用呢樣物件易存菌　袁國勇：有交叉感染風險

8月初，本港新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，香港多個街市疫情爆發，有十多名檔販確診，包括魚檔攤販。當時專家到場視察採樣之前，街市已進行清潔，街市的環境樣本均呈陰性，無法確認病毒源頭。袁國勇視察後，估計有患者帶病毒入內，認為可能因魚檔潮濕和低溫，讓病毒可長時間存活。《港大抗疫最前線》團隊走訪本港多個街市，發現不少街市魚檔會將毛巾懸掛於攤位，供顧客在挑選魚之後抹手。香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為此舉有交叉感染的風險。

《港大抗疫最前線》團隊於本月24日走訪中西區、油尖旺區和葵青區的4間街市的魚檔，發現其中3個街市的大部分魚販確會提供共用毛巾，大多數顧客直接用手接觸魚身挑選，部分人順手拿共用毛巾擦手。雖然只是上午時分，毛巾已被多人使用，有污漬附著，有些已經發黑。在青衣的一間街市，有攤販更加不戴口罩，為顧客揀魚。

有檔販連口罩也沒有戴上。（圖片由機構提供）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，街市顧客使用共用毛巾抹手，此舉有交叉感染的風險。而且，魚檔潮濕和低溫，讓病毒可長時間存活，經觸摸或動物而擴散。他建議魚檔應該提供一次性紙巾給顧客擦手，減少交叉感染，而不是提供共用毛巾，惟最好的方法是不要徒手觸碰魚類。他還強調在食用之前一定要將魚徹底煮熟，並減少生食和熟食以及廚具之間的交叉感染。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在商台呼籲長者避免到街市，盡量不要觸摸乾濕貨，亦要避免現金找贖。

檔主：有毛巾跌落地 執返起繼續用

在油尖旺的一間街市，魚檔檔主劉太在自己攤位前擺上了「請勿接觸，保持清潔」的字樣，並附有英文提示。

有檔主認為毛巾並不衛生。（圖片由機構提供）

劉太稱自己經營魚檔十幾年，一直認為共用毛巾被很多顧客使用，有很多菌。她說有時毛巾跌到地下，又撿起來繼續給客人用，十分污糟，所以她的攤位從不提供。

「除非可以做到每個鐘消毒一次（毛巾），但好難做到，一般都是一日洗一次」，她說：「所以我叫顧客不要接觸魚，或者自備毛巾」。

《港大抗疫最前線》網站由香港大學發展及校友事務部統籌，網站展示香港大學與防疫抗疫相關的研究、學習及服務最新動態。

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