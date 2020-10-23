濕度60%病毒能在玩具存活24 小時　專家教你3類玩具清潔消毒方法

寶寶的玩具是細菌溫床，所以必須定時清潔。研究發現，在濕度60%的環境，病毒能在玩具上存活24 小時。但是，清潔劑應該如何使用，它們的化學成份又會否對寶寶有影響呢？我們會於下文一一拆解。 【編按：作者為香港中文大學生物化學系蔡佩樺博士】

美國有研究發現，在濕度60%的環境，病毒能在玩具上存活24 小時，而托兒中心或遊樂場所的玩具上更含超過31種細菌、真菌和病毒。由於嬰兒的免疫系統還處於未成熟的階段，所以一旦受到細菌或病毒感染，有機會變成較嚴重的疾病。防患於未然，清潔嬰兒玩具成了抗感染的重要一環，因此必須定時清潔小朋友的玩具。

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作者︰蔡佩樺博士

香港中文大學生物化學系博士，曾赴美國Brigham and Women’s Hospital 及哈佛醫學院接受博士後訓練。至今從事婦女疾病研究超過12年，曾成功拆解某基因在卵巢癌致病的角色及其作為卵巢癌檢測的可能性。現專注於亞洲婦女病研究，同時創立婦女健康資訊專區。

【本文獲「牛津大學出版社 Oxford Path」授權轉載。】

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