親子好去處｜Frozen夢幻特展增2個獨家主題裝置 大玩光影魔法

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《魔雪奇緣》（Frozen）迷不可錯過！早前於台北、韓國、上海等地先後舉行的《Frozen夢幻展》終於到香港開展，佔地18000呎魔幻世設十大主題區，還利用新科技讓大家感受另類魔法！

攝影：黃舒慧

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《Frozen 夢幻特展》香港站將於 11 月 17 日開幕，展期將至 2021 年 2 月 28 日，展覽場地位於將軍澳中心，1萬8千呎場地設有10 大主題區。

是次展覽以全新造型登場的愛莎女王及安娜公主的「阿德爾女王加冕」，配上高科技體感互動感應、音效及光影特效，還原電影多個經典場景：華麗經典的「阿德爾城堡」、動人邂逅的「浪漫鐘樓」、唯美的「冰雪世界」、「精靈山谷」、巨石陣、「魔法森林」和「冰晶森林」。

按圖即睇Frozen夢幻特展主題區：

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《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

(星期一至五) 下午12時30分至晚上8時30分

(星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分

地點：將軍澳中心G35

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按圖即睇平安夜和聖誕自助餐推介：

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