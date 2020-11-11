上呼吸道感染增　喇沙小學有班別停課　有幼稚園19宗個案未有停課

近日多校爆發上呼吸道感染個案，衛生署署長陳漢儀今日（11日）表示，截至下午3時，今個星期錄得132宗院舍或學校個案，涉及近1400人。為安全起見，超過10間學校相繼停課，其中迦南幼稚園再有分校停課。另消息指喇沙小學有班別停課，校方接受查詢時表示，校內出現零星感染個案，並已通報衞生防護中心。屯門區議員李家偉在其專頁表示，屯門新一代英文幼稚園出現19宗上呼吸道感染個案，校方稱現時未有爆發趨勢，現階段未有停課安排。

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爆發個案急增 有幼稚園19宗個案仍未停課

衛生署署長陳漢儀今日表示，截至下午3時，今個星期錄得132宗院舍或學校的上呼吸道感染個案，涉及近1400人，主要出現在幼稚園、幼兒中心，其次是小學。衞生防護中心將安排向有關院舍或學校派發樣本樽，進行新型冠狀病毒檢測，亦會要求學校在未有結果前停課最少3天。

屯門區議員李家偉晚上在其facebook專頁表示，根據衞生防護中心，新一代英文幼稚園出現19宗上呼吸道感染個案，數字仍有上升趨勢，衞生防護中心將向受影響班別及教職員派檢疫樽，日期時間有待安排。李家偉向學校查詢，校方稱現時未有爆發趨勢，現階段未有停課安排。

有喇沙小學家長表示，二年級F班有三位學童出現有上呼吸道感染症狀，學校為安全起見，將根據衛生防護中心建議，安排有關班別停課三日。記者向學校查詢時，校方表示校內現零星感染個案，已通報衞生防護中心，將依據當局指引，決定會否全面停課。

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繼九龍塘金巴倫道、黃埔花園、麗港城及窩打老道分校，今日迦南幼稚園再有一分校停課。九龍城九龍迦南中英文幼稚園向家長發通告，指接獲部分家長通知，其子女患上上呼吸道感染，患病幼兒現正接受治療，並在家中休息。今天接獲衛生防護中心通知，為保障幼兒健康，將遵從建議停課不少於三天，日期暫定由11月12日（星期四）至11月18日（星期三），最終由衛生防護中心作決定，而患病學童亦會安排進行深喉唾液樣本檢測。

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何柏良：情況令人憂心

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在港台節目表示，近日有小學及幼兒園爆發上呼吸道感染，情況令人憂心。他指，有關爆發於上月最後一星期開始，相信與家長放鬆心情，多了帶小朋友外出活動，包括參與不同運動或到主題公園，以及與其他小朋友面時，防疫措施做得不足有關。

何栢良認為，病毒在幼兒園爆發已帶來警號，反映學校「守得不穩陣」，家長亦應重新檢視日常活動，做好防疫工作。他又指，新冠肺炎與上呼吸道感染傳播途徑相似，如有學童感染新冠肺炎，憂慮會出現幼童感染群組。

曾祈殷：或需考慮停課

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在商台節目表示，上呼吸道病毒感染源眾多，如鼻病毒、腺病毒，得等待政府取樣作詳細分析，建議當局研究如何協助家長幫小朋友留深喉唾液樣本。他認為若爆發情況持續，當局可評估形勢，考慮幼兒園是否需要局部停課。

他認為，家長亦可評估狀況，考慮是否讓小朋友上學。惟現時沒有抗病毒藥物，小朋友染病後可靠自身免疫系統復原，但由於上呼吸道感染可引起繼發性細菌感染，家長宜多加留意病情，但亦無需過分擔心。

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防疫意識減低促成爆發

兒科專科醫生陳欣永表示，最近兩星期因上呼吸道感染而求診的個案明顯上升，「之前疫情下個個小朋友唔使返學，少出街，的確冇乜小朋友病。但過去兩個星期開始多，好多時都係有返學、返playgroup（遊戲班）。有啲個案都係約埋去公園玩，相信同大家嘅防禦意識低咗、多咗約人出去有關。」

疫情期間孩子上學均戴上口罩，為個仍會出現傳染病爆發？「大部分上呼吸道疾病係透過飛沫傳染，好多時小朋友圍埋一齊，如果其中有小朋友口罩蓋唔到口鼻，都可以因為咁而傳染得到。」

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常摸口罩或成隱憂

他補充，孩子亦會忽略了雙手的清潔。「有時掩住口鼻打完噴嚏，雙手沾上分泌物，跟住掂其他玩具、遊樂場、地墊、門柄、圖書，好多地方你不為意，可能已經黏附了病毒。小朋友掂完，又冇即時洗乾淨雙手，捽眼捽鼻，就會容易感染。」

兒科專科醫生陳欣永（受訪者提供）

陳醫生又指，小朋友經常碰口罩外面，然後又再觸摸口鼻，也可能因而受感染。「有啲學校仍然會有食嘢時間，大家除低口罩，又係高危時間。」他提醒大家要緊守衛生防禦意識，「戴口罩時不要亂摸口罩外面，維持常洗手的習慣，各方面都好重要。」