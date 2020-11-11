預防上呼吸道疾病　中醫教2款湯水增強抵抗力　仲有多食呢2種食物

氣溫開始轉涼，近日多間學校爆發上呼吸道疾病，令家長非常擔心，謝嘉雯中醫師指病毒能侵襲人體致病，無非就是體內正氣不足，令病邪有機可乘。如果平時注意強壯正氣，好比家中鎖好門窗一樣，賊人自然難以乘虛而入。

謝嘉雯中醫師推介以下兩款湯水能養護正氣，有助抗上呼吸道疾病：

+ 3 + 3 + 3

不愛喝湯也有妙法

如果小朋友不喜歡喝湯水，謝醫師推介家中兩款尋常的調味料：大蒜和生薑，亦有提升抗病能力的妙效。「大蒜性味辛溫；能止咳袪痰，宣竅通閉。《本草綱目》形容大蒜：其氣熏烈，能通五臟，達諸竅，去寒濕， 辟邪惡。」

謝醫師指外國研究實驗顯示，蒜頭中的大蒜素可以抗感染和細菌;食用大蒜可以增強抵抗力，讓感冒發生機率大幅降低。因此冬日在烹調菜肴時可加多一些大蒜，如蒜蓉炒菜心、蒜蓉粉絲蒸豆腐，甚至簡單如蒜蓉包也可令小孩多吃一點蒜。

妙用薑汁令小朋友不抗拒

謝醫師指薑味辛，微溫，能發汗解表，暖胃止嘔，溫肺止咳。「因此，感冒受寒時，中醫也會於中藥中加點生薑，幫助發汗解表， 或不慎受寒時，建議市民煲點薑蔥水預防感冒。」由於薑的辛辣之味，小朋友未必能接受，謝醫師強調只要巧妙配合其他食材，小朋友還是能享受到薑帶來的健康好處。

「蕃薯能健脾益氣。街市售賣的紅皮黃心蕃薯，已有很濃的蕃薯甜味，而蕃薯全是食用纖維，有益於小朋友的腸道健康，預防便秘。黃肉蕃薯又含豐富的胡蘿蔔素，對眼睛健康有保護作用。因此薑汁蕃薯糖水實在是冬日一道價廉物美的健康食療！」謝醫師建議媽媽可為小孩製作薑汁燉蛋或薑汁撞奶。她指薑能暖胃，對喜歡喝凍飲的小朋友，有溫煦脾陽的作用，預防脾胃病。謝醫師提醒大蒜、生薑屬溫性，如發燒、咽喉疼痛、口腔潰瘍，則不宜服用太多。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

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