氣炸鍋｜太高溫會釋出致癌物　K Kwong健康貼士：勿一次過炸太多

氣炸鍋熱潮席捲亞洲，氣炸鍋型號、配件和食物都愈出愈多，有些甚少下廚的朋友也忍不住買一部看門口！氣炸鍋雖標榜少油做出脆炸口感，但港大化學系博士K Kwong指出，食物經高溫氣炸後會釋出致癌物質「丙烯酰胺」，其實想吃得健康都有方法，馬上看看以下貼士！

標榜少油健康的氣炸鍋居然有致癌危機？（Philips）

梅納反應產生致癌物質

化學系博士K Kwong在網上分享氣炸鍋原理：它要做到「炸物」香脆口感，必先將食物水分趕走，在食物表面進行「梅納反應」，防止水分在食物未入口前，再由空氣進入食物。

「梅納反應」由法國化學家 Louis Camille Maillard 提出，高溫加熱食物後，食物當中的碳水化合物和蛋白質／氨基酸會發生一系列反應，生成不同的香味和啡色化合物，其中包括千百個不同的酮、醛和雜環化合物，亦有可能產生致癌物質「丙烯酰胺」。溫度愈高梅納反應愈快，由於油炸時，油的溫度可高達200℃，BBQ更可以 300~400℃，因此會產生更多有毒物質包括「丙烯酰胺」和「多環芳香烴 」(PAH)。

食物經高溫加熱時會釋出丙烯酰胺，因此炸物應少吃為妙。（Netflix《美味狂想》截圖）

根據歐洲食物安全局計算，以體重60公斤人士為例，每天攝取10,200微克丙烯酰胺，患病風險會增加大約10%。

氣炸鍋不用油就等於健康？K Kwong指出原來有些氣炸鍋的溫度標示與實際不符，他勸喻大家不要買淘寶貨，特別是 Watt 數大款式，「因為果D所謂200℃，分分鐘成300-400℃，一陣就燶。」如此高溫固然釋出更多丙烯酰胺，增加致癌風險。他建議大家要買「出名」牌子，亦最好有高速噴氣功能。

*即看K Kwong的氣炸鍋健康貼士*

+ 2 + 2 + 2

信心之選：入門級Philips氣炸鍋

很多人都抱著試玩的心態，一開始入手平價牌子和小容量的氣炸鍋，但氣炸鍋的確實用又方便，最後還是忍不住換有「氣炸鍋之王」稱號的Philips，現在加上安全和健康的考慮，「出名」牌子Philips其實是性價比高之選呢！

Philips daily collection 空氣炸鍋 HD9216是品牌入門級之選，不需1,000元就買到基本配置的名牌氣炸鍋，加上大容量炸籃可做出全家美食，而且不怕受熱不平均呢！

Philips daily collection 空氣炸鍋 HD9216 $998

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/29)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！