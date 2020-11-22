聖誕節2020｜台灣人氣白爛貓登陸尖沙咀　香港潮語打卡位換禮物

每次帶小朋友出街，看的玩的都是小朋友才喜歡的卡通遊戲，父母只可在旁拍照？今次海港城LCX舉辦的展覽，相信小朋友玩得盡興，大人也看得會心微笑！ 台灣人氣貼圖角色白爛貓首次襲港，還特意學最新香港潮語，貫徹搞笑愛嗆人的風格，加上趣怪表情和場景，打卡指數爆燈！

白爛貓是台灣超高人氣角色，自2016年登場便連續四年蟬聯台灣LINE原創貼圖之冠，今個聖誕首次來港舉辦展覽，貪玩的他不忘搞笑本色，在海港城LCX玩轉歐陸小鎮，讓好友麻糬和臭跩貓哭笑不得地問道：「我究竟睇咗啲乜？」

今次展覽以旅行為主題，講述白爛貓與好友在聖誕來港旅遊，他還特意學廣東話打算大展身手，可惜剛到埗就花光旅費，蝦碌和爆笑事件百出！五大打卡景點「白爛玩一鎮機場」、「白爛噴泉廣場」、「白爛魔法陣」、「貓式溜冰場」和「白爛博物館」都可欣賞白爛貓和好友用香港潮語互嗆的場景，只要集齊景點印章，打卡並上載至社交平台，更可換領白爛貓小禮品或指定現金劵呢！

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台灣創作者「麻糬爸」：從周星馳電影學廣東話

別看白爛貓趣怪、貪吃又愛偷懶，原來他的創作者「麻糬爸」是個工作超認真的台灣大男孩！麻糬爸認為面對厭世的現實社會，不能只用負面情緒去面對，而是用樂觀開玩笑，甚至有點白爛（無厘頭搞笑）的形式，來傳遞正能量和紓解苦悶。

「貼圖和漫畫對白多是我和朋友的聊天對話，有時太嗆人也會調整一下；我也經常看網絡流行影片和圖片，看看有甚麼梗（笑話）可以放進去。」麻糬爸表示廣東話其實對台灣人不陌生，像是他也會看港產片，而最喜歡就是周星馳電影，至於今次展覽的潮語如此「貼地」近期，全賴一班合作伙伴一起設計和構思。

白爛貓創作者麻糬爸

【LCX x 白爛貓：白爛聖誕玩一「鎮」】

開放日期： 2020年11月19日至2021年1月3日

開放時間： 上午10時至晚上10時

展覽地點： 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用： 免費

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