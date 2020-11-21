口罩博覽集合8大本地品牌　K Kwong推兒童口罩：好多家長唔識揀

疫情以來，口罩已成大家的日活必需品。除了防護性能，大家對口罩的外觀設計也愈見有要求！本港首個口罩博覽展銷Inspire Hub X Mask Concept Popup於今天（21日）開幕，集合8間香港口罩廠商，一連10日展出形形色色的口罩設計。由化學博士K Kwong設計的兒童口罩亦於場內展出，他坦言，不少家長並不懂得為孩子選擇口罩，又大方分享揀口罩的注意事項！ 攝影：鄧煥儀

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集合8大本地品牌 兒童口罩散裝發售

Inspire Hub X Mask Concept Popup一連10日展出本地製造的口罩設計，場內集合8間本地口罩廠商，包括Mask Lab、家港、Face Armor、Good Mask、本土好罩、B.Duck、HKMB、KK Bird、Smarta。其中B.duck新推8款可愛的兒童口罩，有散裝及盒裝出售，散裝場內限定優惠$50任選10片，亦可即場預購聖誕款式。

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場內另設Candy Corner及Design Corner，顧客買滿$400，即可於Candy Corner任選3個口罩及1個口罩盒，共並印上個人化名字或語句。另購物滿$1,000，則可在Design Corner設計1個可重用口罩（附PM2.5濾芯）即場印製，數量有限，每天送完即止。

按圖即睇B.Duck口罩：

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設計女士及兒童口罩 K Kwong：戴得更過癮

疫情以來，化學博士K Kwong頓成「口罩達人」，不時在網上分享口罩貼士。近日他推出KK Bird女士及兒童口罩，由他親自設計，以貼面美觀為首要考慮。「我好早期就已經知道，口罩係要戴好耐，戴戴下就一定會悶，就希望刺激到人，對戴口罩更加興奮。即係其實唔想戴，不過諗到原來我戴咗會靚女啲、型仔啲，咁就覺得更過癮。」

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K Kwong笑言，設計口罩不是為了賺錢。「我本身已經大把錢！市面口罩有好多，大陸、台灣都有，點解要揀香港？就係因為有我嘅元素。」他指，希望人們會更樂意去更換口罩。「正常口罩4個鐘就要換，不斷換口罩係不可避免嘅事實，我嘅目的就係，點樣令人樂意去換，同埋戴咗之後，除咗防疫，對心理都有幫助。」他率先著手研究女士及兒童設計，認為吸引力強的口罩，必須具備兩大條件。「一係戴得好舒服，二係睇落去好靚。」

他遂找到不同的模特兒試戴，改善口罩孤度，並加設可調較耳繩，令口罩更貼面，又表示日後會打算進軍日本和台灣。「如果論口罩質素，台灣口罩整體透氣度、乾淨程度會勝過我哋，但計過濾率、舒適程度，我哋都可以鬥過。台灣並唔係最top（頂尖）嘅王國，我哋都有資格同人講我哋唔係衰過你，而且佢哋都戴到悶，相信可以去到其他國家。」

按圖即睇K Kwong揀口罩貼士

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2歲以下不建議戴口罩

K Kwong分享，不少家長並不懂得為孩子選擇口罩。「點樣扮到自己識，唯有讀參考文章。上網查到有3個E（VFE、PFE、BFE），以為好得，完全錯晒，細路仔最重要係咩？個口罩要夠fit（合臉型）！如果漏晒空隙，細路仔就成日摸、反射動作咁扯來扯去，跟住搵手摸眼，整污糟隻眼嘅機會好大。」他提醒，家長可在孩子戴上口罩後，看看口罩周圍會否放到一隻手指，來判斷口罩是否過大。「漏晒氣，過濾效能幾高都冇用！」

他指，家長不宜一次過買太多盒口罩，宜先買一盒試用。若然感到太鬆，不想浪費整盒口罩，可先嘗試在耳繩打結，或在口罩邊剪出孤線，使口罩更貼面。但切忌把耳繩打交叉，因只會加大空隙。他不建議為2歲以下的幼兒戴口罩，因令他們不適，便會常拉動、觸摸口罩，建議為他們戴上眼罩，並減少帶幼兒出街，外出時宜抱起他們，因為幼兒個子小，而飛沫卻會在空氣沉降。

Inspire Hub X Mask Concept Popup

日期：2020年11月21日至11月30日

時間：上午11時至下午9時

地點：中環皇后大道中 110-116號永恆商業大廈地下Inspire Hub

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