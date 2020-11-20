聖誕節2020｜北極小熊巨型雪人陪小朋友過聖誕　走進浪漫燈海打卡

Santa Claus is coming to town！聖誕節是個普世歡騰的佳節，也是讓小朋友學會分享的美好節日。置地廣場和海港城也設計不同的小熊，為本地的慈善團體籌款，把愛分享出去。另外，商場亦有特別聖誕裝置慶祝聖誕，讓大家在佳節之中製造美好回憶。 攝：龔嘉盛、李紫銘

置地廣場Spirit of Giving聖誕主題活動

置地廣場今年以慈善為靈感的Spirit of Giving聖誕主題活動，除了有聖誕小熊和全新小熊家族成員北極小熊外，還有巨大的雪人來到中庭。而今年的聖誕市集的特色商鋪將全力支持三間本地非牟利機構，包括協青社、願望成真基金和陳校長免費補習天地，所有收益會全數分別撥捐三間機構。

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YOHO MALL聖誕浪漫園林之旅

都市人喜歡親親大自然，擁抱綠色！新鴻基地產旗下YOHO MALL聖誕加推浪漫園林之旅，於戶外地下園林專區誠意打造逾10,000呎都市農莊，是新界商場中最大且首個開放予公眾參觀的都市農莊，大家可親眼看見各式農作物如檸檬、蕃薯、太陽花等，更設有多個打卡點，如15米長南瓜光影隧道，七彩蔬果拼砌成的主題打卡牆等。

而YOHO MALL戶內同樣精彩，一期的中庭化身成充滿神秘氣氛的聖誕花園，最注目的當然是高達6米的白色炫白夢幻聖誕樹，更特設極浪漫打卡位6米長「花影長廊」，大家將可穿過蕾絲拱門，於七彩花與燈影下大拍浪漫聖誕劇照。設於聖誕花園入口的是3.5米高「星空花圃」由9個巨型傳統聖誕花圈組成，配上垂吊下來的燈飾及水晶作點綴，相當有氣氛。

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海港城Christmas Every Day

海港城將海運大廈入口幻化成「巨型幻彩聖誕熊仔玩具店」，以現代歐陸風格的木屋設計，兩旁還有LED屏幕播放聖誕動畫。今年一改在海旁設有大型聖誕裝置，為避免參觀的人群聚集。而聖誕的重點則搬上了海運觀點的戶外平台，那裡鋪滿「幻彩四葉草」、「雪花燈球」和LED燈海，化身為「聖誕燈飾花園」，日落後更可欣賞每節10分鐘的聖誕燈光音樂表演。另外，大家也可以捐助50元抽遊戲卡換聖誕小熊，款項將捐獻給「香港血癌基金」。

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