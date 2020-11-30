想更健康先要老公錫你唔激你　研究指婚姻品質高有助降血壓抗抑鬱

人類與生俱來會渴望能和他人之間產生聯繫，及㝷求歸屬感，因為愛是聯繫彼此之間最強大的力量。儘管許多人曾經歷來自愛的巨大痛苦和壓力，但一段平和穩定的戀愛關係，仍可為健康帶來許多實質的好處。 文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

健康竟然與婚姻狀況有關？（按圖了解更多！）

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更良好的健康狀況

研究證實，已婚人士比單身人士更不容易生病，即使生病了，他們住院的時間通常比也一般人短。科學家推論其背後的原因，是因為已婚人士的社會需求得到滿足，他們的生理系統因此運轉得更好。同時，擁有良好婚姻關係的人，也會受到更好的照顧。你的另一半會關心你，勸你遠離壞習慣，並督促你健康飲食，提升你的健康狀況，讓你少生病。

降低患上憂鬱症和吸毒的機率

與世隔絕，社交不活躍的人患上憂鬱症（Depression）的風險比較高。相對來說，已婚的男女患上憂鬱症的比例較低，也更能抵抗酒精和毒品的誘惑。

婚姻幸福能降低血壓

研究結果顯示，婚姻關係好壞會影響血壓高低；婚姻幸福的人血壓最穩定，再來則是單身人士，而婚姻關係糟糕的人血壓控制最差。這表示光擁有婚姻是不夠的，婚姻關係的品質更是關鍵；這個結論對單身人士而言是一個非常好的消息，因為這表示只要擁有健康的社交生活，單身人士也可以活得健康。

承受疼痛的能力更高

研究結果也顯示，擁有良好關係的人對疼痛的承受力比較高，可以更積極有效地面對並控制疼痛，研究結果更進一步發現，已婚人士較不會抱怨頭痛或腰痛。在另一項著名的壓力研究中，16名手持測驗器具的已婚女性，當她們的另一隻手握着丈夫的手的同時，與壓力相關的大腦區域並不會呈現劇烈活動，反而會平靜得多。這結果證實了愛情可以提升人類面對壓力的能力，有愛支持的人可以更好地、更有效地面對挑戰及疼痛。

降低男性患上心絞痛和潰瘍的風險

愛對男性的好處更多。研究顯示，即使考慮了年紀大或血壓高等風險因素，擁有配偶的愛及支持的男性，患上心絞痛（Angina）及十二指腸潰瘍（Duodenal ulcers）的風險都比較低。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：愛最強大！已婚者較少生病且忍痛力高】