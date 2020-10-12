一句「要幫忙嗎」隨時撻着老婆？　比起一雙手的支持太太更需要…

家庭主婦不易做，不易倒不是照顧小朋友、做家務、洗衫煮飯有多難，而是要同一時間兼顧以上種種工作，忙起上來甚至比在職場上班更辛苦。以下內容節錄自《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》一書，若丈夫想學會體諒（或是要他們認清真相），這篇文章將會是好好的起點呢！

「幫忙」做家事、帶孩子，這句話會引起這麼大的反彈，是因為平常完全沒參與，讓人一聽就覺得置身事外的緣故。

工作忙得不可開交之際，職場卻有這種員工時⋯⋯（按圖了解）：

網路上每天都可以看到各種有關家事和育兒的意見，不過，「幫忙」做家事帶孩子這番話似乎很容易激起批判聲浪。

．講「幫忙」不對，聽起來就很消極。這也是你的孩子好嗎 ．請意識到自己也是當事人 ．這句話一出口就是錯

……等等。這句「幫忙」似乎讓很多人覺得惱怒，也讓我深切思考這句話究竟為何會如此犯眾怒。我想原因恐怕是出在，說話者本人平時完全沒有參與過家事和育兒所導致的吧。

主婦／主夫同時得處理多項任務時就是真正需要他人協助的時候。若單單只是照顧孩子、準備飯菜，能依照自己的步調行事，一個人也做得來。可是日常生活中卻經常發生做菜做到一半小孩突然哭個不停，各種狀況接踵而來的情形，真的會漸漸被搞到精神衰弱。

如果有兩個大人在就好解決了……相信一定有相當多的主婦／主夫有這樣的想法。像這種時候只要另一半肯照看一下孩子便已十分足夠。明明忙得分身乏術對方卻無動於衷（或根本毫無所覺），等一切都處理好了才過來說句「我沒事做，有甚麼要幫忙的嗎」，對方也只能回應「不用了啦……」。

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主婦／ 主夫所求的是另一半不要對家事和育兒置身事外

請想像下述情況若代換成公司會怎樣。對工作養家者而言，家是放鬆的地方，可是對主婦／主夫而言，家卻是戰場。當自己在職場忙進忙出時卻有人優閒看着電視，你一定會覺得「這是在搞甚麼」、「還不快點幹活去」。主婦／主夫在戰場上所尋求的是「並肩作戰」這種積極的姿態。

主婦／主夫當然也明白賺錢養家的另一半主要任務是工作。所以應該沒有主婦／主夫會要求另一半負擔大量的家事。主婦／主夫只是希望賺錢養家的另一半能對家事和育兒產生「當事人的自覺」而已。若有身為當事人的自覺，吃完飯後自然會主動把碗洗好，或者是在主婦／主夫洗碗的時候與孩子互動等等，只要有心就能實際付出許多行動，為主婦／主夫分憂解勞。

工作養家者應揮別「沒事可做了，有甚麼要幫忙的嗎」的思維，主動參與家事和育兒，讓夫妻倆能真正同步休息。

書名：不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！

作者：河內瞬

作者河內瞬四年前由上班族轉為全職家庭主夫，因而開始經營部落客「主夫的每一天」（www.kawauchisyun.com），分享從上班族改當主夫後所體悟到的家事、照顧一對女兒的辛酸血淚。以獨到觀點發表「試想小孩若是下屬會怎樣」、「主夫乃值得推薦的職業」等文章與原創漫畫，粉絲人數急速上升中

譯者：陳姵君

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【本文獲「非凡出版」授權轉載。】