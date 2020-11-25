最大型商場2022年落成　必玩KidZania職業體驗小型賽車場SkyTrack

全港最大型商場「11 SKIES」最快將於2022年登陸機場航天城，商場面積達380萬平方呎，為一站式零售飲食娛樂商業區，場內將設有全港最大的室內娛樂區KidZania 樂園，以及全球最長的室內外小型賽車場SkyTrack等，屆時必定成為親子熱門好去處！

「11 SKIES」位於香港國際機場航天城，總樓面面積達380萬平方呎，是全港最大的複合式商場，其中商場最矚目亮點之一是擁有全港最大型的室內娛樂空間，場地總佔地達57萬平方呎，以學習、探索、歷奇為主題，並會注入大量科技元素，提供一連串VR及AR互動遊樂設施，如飛行影院、大型多媒體表演等，小朋友絕對可以在這玩足一個下午！

全港最大型商場「11 SKIES」最快將於2022年登陸機場航天城。

「11 SKIES」更引入國際著名並首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業，讓小朋友透過角色扮演，從遊戲和體驗中，啟發對各行各業的認識和興趣，增加小朋友的學習能力及好奇心。

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此外，「11 SKIES」亦將引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack，跑道穿梭建築物，全電動跑車配以先進AR互動科技，讓大小朋友和車迷都能感受到與天比高的速度感和刺激性。

「11 SKIES」亦將引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack。

「11 SKIES」預計於2022年至2025年期間分階段落成，屆時商場會與香港國際機場擴建後的二號客運大樓無縫連接，交通非常方便，家庭客可以在出發旅行前預留時間到達商場。

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