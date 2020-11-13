親子好去處｜室內Sanrio攀石場　必玩6.5米高滑梯加人肉夾公仔機

小朋友都可以攀石！位於鰂魚涌的攀岩訓練場Verm City最近與Sanrio 合作，將場內Clip 'n Climb樂園 換上Sanrio新裝飾，5位人氣Sanrio角色，包括HELLO KITTY﹑BAD BADTZ-MARU（XO）﹑OSARUNOMONKICHI（馬騮仔）﹑POCHACCO（PC狗）﹑以及POMPOMPURIN（布甸狗）將會同時現身場內，讓大家邊玩邊打卡！場內有19款特色攀岩挑戰，各有特色，小朋友可以按照能力挑戰！ 攝：黃寶瑩

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除了攀石牆，場內最吸引小朋友目光必定是6.5米高滑梯加人肉夾公仔機！大膽的小朋友可以捉緊扶手，上升至6.5米最高點滑下來，比較膽小的小朋友亦可以上升到一半就放手滑下。而小朋友可以在「人肉夾公仔機」內模仿夾公仔機的抓，由爸爸媽媽親手控制小朋友「夾」禮物！不過「人肉夾公仔機」尚未正式開放，預計會於2星期後（12月初）才會開放，想玩的記得留意！

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樂園設有不同時段供參加者選擇，每節限時90分鐘，而時段開始前將會有安全講座解釋遊玩方式以及注意事項。參加者可獲得一本挑戰小冊子，完成挑戰後即可獲得印章，換取限定版Sanrio角色主題貼紙乙個！。

除此之外, Verm City更推出一套5款限定版Sanrio攀岩造型毛公仔及T-shirt，Sanrio 粉絲必換！

Verm City．Sanrio Characters - Clip ‘n Climb:

活動日期：2020年11月7日到2021年5月6日

地點：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大廈一期4樓

營業時間：

星期一至五：上午11:15至晚上7時

週末/公眾假期：上午9:15至晚上7時

收費：

1節（90分鐘）- HK$250

10節套票（6個月有效期-可分享使用）- HK$2120

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