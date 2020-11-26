Black Friday2020優惠｜Dyson電器低至65折　必搶迪士尼精品童裝

每年感恩節翌日都是BLACK FRIDAY的大日子，很多外國網購店都會在這個時候推出購物優惠，而BLACK FRIDAY亦是聖誕購物期的開始，媽媽們不妨網購孩子聖誕禮物！今次我們為大家率先了解各大平台有什麼抵買商品！

最大購物網站Amazon

美國最大購物網站Amazon每年BLACK FRIDAY都會推出超抵優惠，由衣著、玩具、電器都應有盡有。大家可以把握機會購入所需用品！只要購買一或多項符合要求的商品，並且總訂單價超過 $49 美元時，即可免費送貨至香港。

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女士最愛Dyson電器

Dyson電器一向深受家庭主婦喜愛，不少人都稱讚該品牌的風筒和旋風分離式吸塵機好用，但價錢昂貴令不少家長卻步。今個BLACK FRIDAY，Dyson US 官網有不少產品都大減約USD$125-USD$200（約HKD$968－HKD$1550）。和去年一樣，最受歡迎的風筒沒有減價，但就有兩份價值高達USD$120的免費禮物可以選擇。當中以真空吸塵機減價USD$200（約HKD$1550）最多，不過整體優惠比起去年Black Firday 遜色。

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但另一方面，香港Dyson官網亦有舉辦BLACK FRIDAY優惠活動，其中風筒都有減價，整體低至65折，部分商品比起美國官網更加優惠。

童裝服裝品牌Children's Place

這個童裝服裝品牌每年Black Friday都會以50%-75%off作招徠，今年更低至50%-70%off！本身該品牌定價已經不高，質量亦不差，減價後相當吸引！強烈推介各位媽媽購買他們的嬰兒連身衣套裝，一套四、五件都不過約HKD$130！不過在此網站購物，需要利用集運將貨品運到香港，所以大家記著買多一點才化算。

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迪士尼精品shop Disney

Black Friday臨近聖誕節，大家可以透過這個日子預先購入小孩的聖誕禮物！shop Disney在Black Friday期間，系列服飾和精品都有五折優惠。選購完貨品之後還可以直接運到香港，非常方便。

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