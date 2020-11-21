小雪二十四節氣｜中醫教煲3款養生湯水　增強孩子抵抗力預防流感

小雪意指「氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也，故名小雪。」為兩孩之母的謝嘉雯中醫師表示香港地處南方，所以小雪節氣不會遇見雪，但小雪後仍代表此時期天氣逐漸變冷，標誌著寒冷開始。

近日上呼吸道感染大爆發，學童紛紛出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒等感冒症狀，令多間學校停課。因此小雪節氣後，養生目標是增強小孩抵抗力。但她亦提醒家長縱使小朋友停課在家，也不要遲於晚上11時睡覺及適當進行戶外活動。