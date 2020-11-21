小雪二十四節氣｜中醫教煲3款養生湯水　增強孩子抵抗力預防流感

小雪意指「氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也，故名小雪。」為兩孩之母的謝嘉雯中醫師表示香港地處南方，所以小雪節氣不會遇見雪，但小雪後仍代表此時期天氣逐漸變冷，標誌著寒冷開始。
近日上呼吸道感染大爆發，學童紛紛出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒等感冒症狀，令多間學校停課。因此小雪節氣後，養生目標是增強小孩抵抗力。但她亦提醒家長縱使小朋友停課在家，也不要遲於晚上11時睡覺及適當進行戶外活動。
謝醫師表示當排除新冠肺炎後，上呼吸道感染的緩解期。「若仍有輕微鼻水、咳嗽、食慾不振等症狀，家長可以利用以下食療為小孩調理身體，清除餘邪，促進康復，更重要是避免再次感冒。小孩身體特質『陽常有餘，陰常不足』，感冒時易化熱傷津，所以感冒後調理要注意養護津液，恢復抵抗力。」
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晚上11時前要睡覺
另外，謝醫師提醒家長注意小雪節氣後晚上氣溫下降明顯，如果經常熬夜不休息，小雪節氣後晚上氣溫下降明顯，如果經常熬夜不休息，便容易受涼，發為外感。她說：「所以要預防上呼吸道感染，必需保證充足的睡眠。中醫認為，冬季應該早睡晚起，最好不要遲於晚上11時睡覺。」
謝醫師建議小朋友在冬季應該早睡晚起，最好不要遲於晚上11點睡覺。
戶外活動多曬太陽
雖然教育局已宣布幼兒中心、幼稚園及初小學生停課在家，但謝醫師建議小朋友也要適當進行戶外活動，她說:「呼吸新鮮空氣，多曬太陽，增強體質，在家也不要穿的過厚以防出汗受涼，發為外感。」
謝醫師建設小朋友要有適當進行戶外活動，呼吸新鮮空氣，多曬太陽。
謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/
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