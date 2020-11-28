四招幫助哥哥姐姐接納新家庭成員　迎接細佬妹來臨 │楊健恩

二孩家庭很常會遇上大仔/女不願意接納新成員的情況，哥哥姐姐以往一直是家中唯一的小朋友，受盡萬千寵愛，新成員的到來會讓他們覺得父母的愛被瓜分，從而不願意和弟弟妹妹相親相愛。其實只要用對方法就可以讓大寶接納家中的新成員。 【編按：Edge臨床心理學家楊健恩】

小朋友不懂從長遠角度思考保存關係嘅重要性，所以兄弟姊妹間相爭乃自然事；兩個小朋友相親相愛不會自然發生，大人合力幫大寶接納新生命，讓手足成為成長好伙伴！

按圖即睇4招讓大寶接納新成員：

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以上四招有助令二寶確信爸媽一樣咁錫佢，佢可以好放心二寶嘅存在係唔會影響爸媽對佢嘅愛，爸媽嘅愛同時間係足夠嘅，加上感受到做大孩子有着數，佢就會好放心咁成長。另外，爸媽留意一般手足間相爭係正常現象，他們不用無時無刻都相親相愛，有張有弛的關係才是最健康的關係。

楊健恩為Edge Development Centre臨床心理學家，有十年的臨床經驗，亦是兩個孩子的母親，對於為育兒及家庭問題所困擾的人有多一份同理心及理解，幫助她在工作中更快捷地切入問題。(照片由受訪者提供)

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