父母必讀靜觀育兒心經 安然面對童年缺失 防止過度補償│楊健恩

完美童年存在嗎？怎樣才叫給小朋友最好的成長環境？如果你有想過該問題，甚至乎為這件事而煩惱，小心誤中「過度補償自己童年缺失」的陷阱。只有少部分人會十分滿意自己的童年, 惟有借孩子的成長讓自己內在的小孩再活一次、滿足未圓滿的願望。不過這並非一定是壞事情，只要適可而止，可以是作為父母治癒自我的體驗。但如果出現以下情況，便要請你三思。 【編按：Edge臨床心理學家楊健恩】

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童年缺失：貧窮、缺乏物質享受、無玩具

成為父母後的過度補償行為：買過多零食及玩具給小朋友、無節制地過量滿足小朋友的貪念以及物慾、透過給予物質享受來表達愛。

靜觀育兒法：想清楚自己想灌輸甚麼價值觀給小朋友。如果你想教他珍惜, 請在下一次買東西給孩子前問清楚自己，究竟我買這樣東西給孩子是否真的能教會他珍惜。

童年缺失：管教過分嚴厲

小時候長輩甚麼也限制你不准做，令你覺得沒有自由，不喜歡給人管的感覺，失去了很多玩樂以及建立社交的機會，成為父母後的過度補償行為：放蹤小朋友為所欲為，就算做錯事也不會責備，認為是愛小朋友的表現。

靜觀育兒法：由極度嚴厲的管教，到極度鬆散的管教，都是走極端路線，但在造兩個極端的中間還存在很多的可能性，試着給小朋友成長的自由同時要適當地指引。

童年缺失：小時候父母不愛錫自己

小時候自己不開心，甚至哭也沒有人理，感覺自己的童年十分悲慘，成為父母後的過度補償行為：給小朋友過量的關注，不容許小朋友有一絲的空間感到唔開心，甚至乎覺得小朋友不開心就全是自己的失職，擔心沒有給最好的小朋友。

靜觀育兒法：先關心一下自己「內在小孩」，試着做自己的父母，用你想愛惜小朋友的方法先愛惜自己，到自己的需要滿足後，就可以抱住一個平等的心態，去面對小朋友的無盡要求，從而分析到小朋友那一些回應需要滿足，那一些是不用遷就。

童年缺失：雙職父母疏忽自己

童年之中沒有好開心到處去玩的回憶，好希望自己的小朋友是在充滿玩樂的童年中成長，成為父母後的過度補償行為：安排密密麻麻的活動給小朋友，甚至乎忽略了大人和小朋友都有休息的需要，尤其是雙職家庭父母。

靜觀育兒法：玩樂有時、休息有時，小朋友不一定要無時無刻有活動才算是好事，了解「free play」的價值，小朋友都要學習與自己相處，才可以培養到獨立性。

童年缺失：父母婚姻關係差

媽媽經常處於抑鬱之中，從小到大都想見到媽媽開心，將媽媽的不快樂當成自己的過失，成為父母後的過度補償行為：到自己有小朋友後，找婆婆嫲嫲「湊孫」為樂，但同時會怕老人家不開心，就算老人家寵壞自己小朋友、做一些不利小朋友成長的事都默不作聲，以為這是在照顧老人家的心靈需要。

靜觀育兒法：嘗試了解上一代可能有好多錯綜複雜的感情關係，分清楚媽媽的情緒並非全部是自己責任，接受媽媽可以有不開心的人生，不要強迫媽媽要做一個開心的人，亦唔好要求自己要令媽媽好開心。

愈帶得少包伏，愈能夠以平常心輕鬆育兒；這氣氛就是給予小朋友最好的成長環境！

楊健恩為Edge Development Centre臨床心理學家，有十年的臨床經驗，亦是兩個孩子的母親，對於為育兒及家庭問題所困擾的人有多一份同理心及理解，幫助她在工作中更快捷地切入問題。(照片由受訪者提供)

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