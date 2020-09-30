願竹內結子成媽媽借鑑　有關產後抑鬱必知的11件事│楊健恩

竹内結子自殺死了，她可以像《藉著雨點説愛你》般回來嗎？如果一切可以重來，那該有多好。可是已經回不去了, 我們可否藉以警醒產後抑鬱的嚴重性，讓悲劇不再發生？ 【編按：Edge臨床心理學家楊健恩】

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臨床心理學家的產後抑鬱

本人亦是產後抑鬱的過來人，在生產了第一胎後的兩個月開始，到產後七個月才回復正常。心臟科醫生也可以有心臟病，心理學家一樣可以有情緒病，而與醫術無關。情緒病成因複雜，生理、心理與環境因素造就發病。在我發病期間我如常工作，還適應了新的工作內容，同事上司只大概感覺到我育兒壓力大，我的工作表現依然良好，只有先生知我有問題。

按圖即睇產後抑鬱8大病徵：

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導致我發病的因素有很多，我很清楚卻控制不了，更增加我的無力感。嚴重時試過整整一個星期沒有胃口進食，旁人以為我著急產後修身，並不知道我的情緒已影響了我腦內的欲求系統（appetitive system)，不止令我失去食欲，亦令我對事情失去興趣與動力。

然而，我知道自己病情屬輕微，未致要就醫，就靠調整自己的思想行為模式，打破死胡同困局。

情緒病成因複雜，但通常有一兩件重要事件觸動發病。事情發生在我復工後，一直應用專業知識育兒，寶寶不到兩個月已戒夜奶及有足夠自我安撫能力可以自行入睡，可說是十分好「湊」。然而，接棒的照顧者不明白我的育兒理念，堅持要抱著寶寶直至入睡，結果不到兩星期，寶寶的自我安撫能力盡失，靠我每星期兩天的假期也訓練不來。

旁人可能覺得很平常, 可是我卻知道自我安撫能力的珍貴，不是每個寶寶都有潛質在如此早期訓練得來；加上當時抑鬱情緒導致我視野狹窄（tunnel vision，只看到事情的負面，譬如忽略了其實接捧的照顧者都好錫寶寶）及災難化思想（catastrophizing thinking，將後果看得過分嚴重）便終日陷入負面之中，在憂心中度日。

產後抑鬱逼迫我檢視生活模式，打破刻板的不幸。當時我在瑪麗醫院工作，雖然發展得十分理想，但我發現我對自己的工作表現要求太嚴格，根本沒有閒暇讓我成為理想中的媽媽，便毅然決定辭職到另一間醫院半職工作兼私人執業。這個決定亦造就我情緒大為改善，因為我知道，縱有再多的育兒矛盾，往後都有時間與心力糾正過來。對將來有「希望」，就決定了我的產後抑鬱的終結。

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經歷過情緒病的人常説，從來沒想過自己會患上情緒病，能夠走得到出來十分慶幸，對生命多一份體會與歉卑，更懂得接納奇績每一刻都可以發生。

願竹內結子成為所有新手媽媽的借鍳，警醒自己不要掉入負面情緒的深淵，借魯迅的話：「路是由人行出來的。」請一直往前走下去。