在家上網課　陳茵媺三子女輪流求救　陳柏宇女兒上緊堂竟然咁做…

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受到新型冠狀病毒疫情影響，全港學校於12月2日起再次停止面授課堂，改為以網上課堂模式授課。小朋友在家中上課，媽媽要一邊處理家頭細務，一邊協助孩子上課，非常繁忙。藝人陳茵媺在Insatgram 就表示因為家中3個小朋友都留家上課，不同問題接踵而來，讓她忙得只剩下2分鐘可以喝杯咖啡休息。除此之外，不少星二代在上網課時都做出出其不意的事情，媽媽們一定有共鳴！

陳茵媺3個仔女輪流求救

陳茵媺日前貼出一張個人照，表示家中3個小朋友輪流向她求救功課，小女兒Camilla要吃零食、二仔Nathan要她幫忙做中文功課、大仔Aiden 則表示無法使用Zoom向她求救...陳茵媺表示自己忙得只剩下2分鐘可以喝杯咖啡休息，相信這也是很多媽媽的心聲！

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陳柏宇囡囡上堂竟然咁做…

陳柏宇囡囡Abigail非常可愛，早前符曉薇貼出囡囡在家上課的樣子，只見Abigail手捉椅腳蹲下，媽媽還配上「一路屙屎一路上堂」的字樣，估計她是一邊看着電腦，一邊發功在尿片「開大」，相當搞笑！

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朱薰老公出手　教細女做功課

和很多家庭一樣，朱薰需要上班工作，在小朋友在家上課的日子，只能夠寫下「待辦事項」讓上班時間較為自由的爸爸教細女做功課，而哥哥就要「自力更生」，待朱薰放工回家檢查。朱薰不禁表示「繼續係咁，日日chur盡，命都短幾年。」

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