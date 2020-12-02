菲傭疑疏忽照顧少主　令其腳部被暖爐嚴重燙傷現烙印　媽媽已報警

有僱主在facebook群組「香港外傭僱主關注組」發文表示其菲律賓女傭在今日傍晚6時半，跟她說替少主沖涼時可能自己燙傷他，僱主一看發現兒子腳部被嚴重燙傷，呈現出跟家中暖爐紋理相似的烙印。貼文一出，大批網友鼓勵事主馬上報警，外傭僱主關注組召集人徐曉彤建議，一旦僱主不幸遇上類似意外時，應該立即採取以下處理手法。

該僱主貼文表示昨日（1日）是出糧日，她與菲傭檢討工作表現，說出外傭經常在工作時間內使用手機，並開facebook進行直播，僱主在貼文指懷疑外傭報復在其兒子身上，隨後有大批網友留言回應，籲事主馬上報警。

外傭疏忽照顧令小朋友受傷，僱主應：

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記者就此事向外傭僱主關注組召集人徐曉彤查詢，正確的危機處理手法。她說：「第一時間去醫院，並要求報警和驗傷，並影低小朋友樣貌及傷口。」

另外，如果僱主決定用嚴重錯失來解僱外傭，便不需要補任何一個月代通知金，她說：「記得要開錄音，解僱時要寫清楚『即炒』原因、事發時間、地點及發生什麼事情，讓專業醫護人員、甚至社工、心理專家等團隊可以即時支援小朋友，即時驗傷。」

她提醒僱主不要讓外傭離開。「如果外傭一旦被拘捕，在沒有人保釋的情況下，會被刑事扣留48小時，但一般來說她們會找同鄉保釋，亦有女傭工會協助保釋，並有提供地方讓她們暫住，所以最緊要報警，而且不要過幾日才去看私家醫生，因為私家醫生不及醫院有兒科醫生當值，小朋友受傷後幾天的變化會很大，即時報警可進入司法程序，甚至有專門負責虐兒個案的部門為兒童提供安全屋，保護小朋友作出錄影或落口供，但要立即報警才得以啟動程序。」記者就此事向該名僱主查詢，惟她表示已報警處理，不便回覆。

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