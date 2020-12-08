中一自行分配學位預計申請人數下跌　原來成功家長多數係咁填表

2021年年初是中一自行分配學位接受申請的日子，隨著今年移民家庭增加，申請人數或會較往年下跌，而疫情有機會令面試改以網上形式進行，小六家長應如何部署升中策略相信是大家關心的議題，有升學專家指估計受到疫情所影響，本年度升中家長對於自行分配學位階段的申請策略所掌握的資訊，未必會十分理想，可能導致自行分配學位階段的成功率不升反跌。

預計今年仍有機會網上面試

本地教育及升學顧問曾廣豪（Ian Tsang）認為，上年都採用網上面試形式的主要為直資中學， 但隨著大部分學校都已經適應了網上學習模式，估計今年不少官立、資助中學在疫情下均有機會考慮使用網上面試作為後備方案。 但相信大部分學校在許可的情況下，仍然會盡量使用面對面形式進行升中面試。

假如需要使用網上面試模式，建議學生盡可能選擇一個環境比較理想的地方，減少在面試過程中受到騷擾和噪音的影響， 其他方面相信與正常面試形式相似。Ian Tsang強調，中一自行面試難免會以學術題目為主，升中面試主流習慣是會穿著校服，所以即使轉為網上形式都是一樣的處理方法；鏡頭設置方面，背景乾淨，畫面主要是小朋友上半身方便對答即可。

大部分家長把心儀學校放首志願

在自行分配學位階段，最多可以選擇兩所屬於全香港任何校網的中學申請， 自從上學年教育局新設提早通知的安排，Ian Tsang表示：「大部分在此階段成功的家長，他們採取的策略均以心儀中學作為第一志願，然後在第二志願選擇相對保守機會率高的選擇。」

不過如果希望在自行階段提高獲得取錄機會的家長， 便會將自行分配學位的兩個志願，均選擇機會率高的學校，走較保守路線。

預計申請人數有所下降

Ian Tsang表示，留意到現時少數家庭在過去和未來一年可能會離開香港所影響，預計本年度升中人數會稍微下跌，預計在自行分配學位階段，可以成功獲分配的人數可能會與去年相約、甚至會有輕微提高的可能。

因為受到疫情所影響，估計本年度升中家長對於自行分配學位階段的申請策略所掌握的資訊，未必會十分理想。因此，有可能導致自行分配學位階段的成功率，即使在人數下跌的情況下，仍然未能順利提高。

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