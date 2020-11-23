讓女兒自決升學路　升學顧問爸爸曾廣豪：自己喜歡的才算適合

本地教育及升學顧問Ian Tsang（曾廣豪）是兩女之父，很多家長也有一個迷思，作為經驗豐富的升學顧問，想必一定能把子女的升學路安排得妥妥當當，無風無浪，但事實卻非如此！Ian Tsang 坦言自己在大女兒昭妍的升學路上亦是扮演「顧問」一職，隨著昭妍愈大，個人主張亦愈多，自己雖有物色和推薦認為適合昭妍的學校，但昭妍卻從不照單全收，升中時的第一志願更是自己做資料搜集決定，作為父親只能尊重她的意思。 攝影：梁鵬威 拍攝及剪接：呂志豪

一家人有商有量

Ian一家凡事都會商量

昭妍目前14歲，回想起昭妍的升學歷程，Ian坦言他們家的慣常做法是「樣樣都拎出嚟傾」，由昭妍的幼稚園、小學甚至中學，都會和她討論，詢問她想進甚麼學校。當然，小學階段的時候，年紀尚幼的昭妍也沒有太多的個人主張，只表明想跟妹妹讀同一所學校照顧她，於是最終挑選了可「派位」的嘉諾撒聖心學校，讓妹妹一定可以和自己進同一所小學。

父親的建議與女兒主張的對立

作為升學顧問的Ian Tsang，以幫助小朋友挑選適合他們的學校為宗旨，但所謂「適合」不是大人單純地自以為，真正讀書的始終是小朋友，因此不能完全忽略他們的想法。而昭妍亦比同齡小朋友來得成熟，在小四、小五階段便由同學的家長口中得知「揀中學好重要」，因此早早便開始做資料搜查，和家人去實地考察，看看心儀中學的師姐放學情況，甚至和當時同為小學生的朋友討論升學問題。

一方面，昭妍正積極尋找適合自己的中學，另一方面，作為父親的Ian Tsang亦積極尋找「適合」女兒的中學。Ian Tsang憾述：「當時囡囡未接觸太多體育運動，佢真係一位純讀書嘅小朋友，因此想揀一間著重學術、唔會有強制性課外活動的學校，可以留空畀佢自己選擇興趣。」根據這個判斷，Ian Tsang和太太為女兒物色了一所中學，但卻與昭妍心儀的學校不一樣，成為了一個難題。

互相尊重彼此意見

昭妍當時做足資料搜集，亦有在心儀學校門外觀察該校老師及師姐的表現，認為老師很有愛心，師姐們都笑得很開心，這種氛圍十分吸引她，相對爸爸建議的學校，昭妍亦有去實地觀察，但並沒有多喜歡。

最終，昭妍決定堅持自己的個人意願，把英華女學校填在第一志願，但也會騰出第二志願，聆聽爸爸的建議。目前從結果上來說，昭妍的確選到了「適合」自己的學校，讀得十分開心！

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