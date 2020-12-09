聖誕節2020｜疫情下一家大細留家慶祝　推介4間特色聖誕到會美食

受到疫情影響，政府先後宣布2人限聚令及6點後禁堂食，今年聖誕節很多人都改變計劃，改為在家中歡度佳節。留在家中慶祝聖誕，除了可以叫外賣，亦可以親手下廚！有些網店趁機推出聖誕派對美食套餐，讓大家可以在家中都吃到心水美食！

1. HKTVmall 推聖誕燒肉海鮮餐

HKTVmall 推出聖誕狂歡加料套餐，讓大家在家中下廚煮大餐，啖啖肉套餐，不單有鹿兒島和牛、澳洲M4 和牛西冷牛扒，更有越南海虎蝦和日本帶子，最啱一家人在家煮飯仔！另外亦有聖誕派對零食套餐和刺身壽司套餐，啱晒唔想煮飯嘅家庭！

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2. Aeon超市網店提供刺身、炸物主題套餐

Aeon超市網店亦有推出多款聖誕派對美食套餐，除了有按人頭計的套餐，亦有海鮮、刺身、炸物等主題套餐，網站提供的聖誕派對美食套餐主要都是不用再烹調，適合和家人在家中開聖誕派對用。

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3. 元氣壽司推DIY聖誕歡聚手卷盛

而喜歡壽司的家庭亦可以購買元氣壽司的壽司盛，方便大家無需要煮食，款式亦非常多。除了有基本壽司盛，亦有DIY 聖誕歡聚手卷盛和刺身、前菜盛可以選擇。

4. 爭鮮推出聖誕節宴會拼盤

而爭鮮亦有推出各種聖誕節宴會拼盤，包括花漾海鮮宴會、歡樂宴會、海鮮拼盤、極上海鮮刺身等等，分別在爭鮮外帶壽司及回轉壽司店可以買到。

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