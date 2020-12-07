聖誕節2020｜迪士尼樂園15周年　希慎廣場設期間限定店必掃精品

親子
撰文：
最後更新日期：

迪士尼的角色一向很受大家歡迎，今年是香港迪士尼樂園15周年，但因應疫情迪士尼樂園卻需要關閉抗疫，迪士尼粉絲無法入園遊玩，亦無法在園內購買精品。不過粉絲們亦不用失望，因為銅鑼灣利園將舉行「香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS」，其中場內的「香港迪士尼樂園禮品坊」將會發售多款園内限定的紀念品，而且更率先售賣CookieAnn 15周年限定毛公仔，粉絲必去！

今個聖誕，銅鑼灣利園商場將舉行「香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS」，其中「香港迪士尼樂園禮品坊」亦由即日起至明年1月13日率先登場，場內將會發售多款園内限定的紀念品，包括首賣CookieAnn 15周年限定毛公仔及以優惠價優先換領15周年限定米奇及米妮腕錶！

+38
+38
+38

憑利園二期及三期商戶，或逢星期六、日及公眾假期利園區食肆發出即日單一電子貨幣消費每滿HK$500之單據，即可獲利園區電子印章一個，儲齊指定印章即可額外換領指定香港迪士尼樂園禮品，當中包括香港迪士尼樂園15周年Grand Celebration 毛公仔等等，粉絲不要錯過

而希慎廣場、利舞臺廣場與利園二期將設有米奇、米妮與一眾迪士尼朋友15周年造型的塑像及佈置，但由於疫情關係，佈置將會暫停開放直至另行通知，但粉絲依然可以在圍欄外拍照留念。

+7
+7
+7

「香港迪士尼樂園禮品坊」開放詳情：
日期：2020年12月5日至2021年1月13日
時間：星期一至五：上午11時30分至晚上9時30分
星期六日及公眾假期：上午11時至晚上9時
地點：希慎廣場一樓

【香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS】開放詳情：
日期：請留意利園區Facebook/IG 專頁的最新消息
時間：上午11時至晚上9時
地點：希慎廣場、利園二期、利舞臺廣場、利園一期

相關文章：聖誕節2020｜和Frozen女王、迪士尼經典角色打卡　再探玉桂狗國王

+5
+5
+5
+30
+30
+30
聖誕節2020│打卡必到經典姆明村　小朋友最愛BT21滾軸溜冰場
角落小夥伴｜主題烘焙工房製作7款角色甜品　必儲玻璃樽粒粒公仔
小朋友協力打造商場聖誕主題佈置　導師鍾燕齊：小朋友創意最澎湃
最大型商場2022年落成　必玩KidZania職業體驗小型賽車場SkyTrack
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。