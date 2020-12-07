聖誕節2020｜迪士尼樂園15周年　希慎廣場設期間限定店必掃精品

迪士尼的角色一向很受大家歡迎，今年是香港迪士尼樂園15周年，但因應疫情迪士尼樂園卻需要關閉抗疫，迪士尼粉絲無法入園遊玩，亦無法在園內購買精品。不過粉絲們亦不用失望，因為銅鑼灣利園將舉行「香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS」，其中場內的「香港迪士尼樂園禮品坊」將會發售多款園内限定的紀念品，而且更率先售賣CookieAnn 15周年限定毛公仔，粉絲必去！

今個聖誕，銅鑼灣利園商場將舉行「香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS」，其中「香港迪士尼樂園禮品坊」亦由即日起至明年1月13日率先登場，場內將會發售多款園内限定的紀念品，包括首賣CookieAnn 15周年限定毛公仔及以優惠價優先換領15周年限定米奇及米妮腕錶！

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憑利園二期及三期商戶，或逢星期六、日及公眾假期利園區食肆發出即日單一電子貨幣消費每滿HK$500之單據，即可獲利園區電子印章一個，儲齊指定印章即可額外換領指定香港迪士尼樂園禮品，當中包括香港迪士尼樂園15周年Grand Celebration 毛公仔等等，粉絲不要錯過

而希慎廣場、利舞臺廣場與利園二期將設有米奇、米妮與一眾迪士尼朋友15周年造型的塑像及佈置，但由於疫情關係，佈置將會暫停開放直至另行通知，但粉絲依然可以在圍欄外拍照留念。

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「香港迪士尼樂園禮品坊」開放詳情：

日期：2020年12月5日至2021年1月13日

時間：星期一至五：上午11時30分至晚上9時30分

星期六日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：希慎廣場一樓

【香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS】開放詳情：

日期：請留意利園區Facebook/IG 專頁的最新消息

時間：上午11時至晚上9時

地點：希慎廣場、利園二期、利舞臺廣場、利園一期

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