小朋友協力打造商場聖誕主題佈置　導師鍾燕齊：小朋友創意最澎湃

小朋友的創意天馬行空，有時候會想像出意想不到的事情。奧海城早前成立全港首個兒童顧問團「Olympian Kids Imagineer」，招募15位5-9歲小朋友加入，打造奧海城的聖誕活動《Alien Planet外星人聖誕派對》。星級導師鍾燕齊表示，創意並非某行業人士的專利，小朋友的創意才是最澎湃，因此希望透過這個活動，讓大家不要忽略小朋友創意教育。 （攝影：黃寶瑩）

奧海城早前成立全港首個兒童顧問團「Olympian Kids Imagineer」，招募15位5-9歲小朋友加入，以「外星星球」為主題，讓小朋友設計出他們心目中的外星人，親手打造奧海城的聖誕活動《Alien Planet外星人聖誕派對》。「Olympian Kids Imagineer」的星級導師暨HK Creates創辦人鍾燕齊先生 (Willie Chung) 表示，是次活動由小朋友主導，15位小朋友參加工作坊創作獨一無二的「外星人」，以及創作場內各種活動體驗。

星級導師暨HK Creates創辦人鍾燕齊先生 (Willie Chung) （後），兒童顧問團 Ian、Eileen、Kandace、Aydan（左至右）（攝影：黃寶瑩）

「我哋對於人類點樣過聖誕節就好熟悉，於是我哋諗遠啲，以『外星人過聖誕』為主題，邀請小朋友參與工作坊，要小朋友創造自己喜歡嘅外星人，並為外星人創造一套文字，同埋諗吓外星人嘅『味道』會唔會有唔同。」

鍾燕齊分享：「我哋將工作坊嘅成品創造成呢個《Alien Planet外星人聖誕派對》活動，希望小朋友可以放低傳統包袱，創作出屬於自己嘅作品。」鍾燕齊認為，創意並非某行業人士的專利，小朋友的創意才是最澎湃，「香港教育令小朋友創意難以發揮，經過呢個工作坊，好多家長都覺得好開心，『原來仔女亂咁畫幾筆都可以變實物』！」

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊指出，成立兒童顧問團「Olympian Kids Imagineer」，是希望可以提供更多機會給小朋友參與創作，讓小朋友表達他們所思所想。除了發揮創意，更希望可以讓小朋友做主導進行創作，從中學習及享受過程，獲得滿足感，增加自信心。

「小朋友的創意最無窮無盡，他們沒有任何包袱，想到什麼就創作什麼，非常自由沒有拘束，而且充滿驚喜! 日後會繼續招募更多小朋友加入成為顧問，除了聖誕項目，日後將會有更多推廣項目由兒童顧問團「Olympian Kids Imagineer」參與設計及創作，為大眾帶多意想不到的驚喜。」她說。

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