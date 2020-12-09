疫情下媽媽多留家自煮常有剩飯菜　營養師：有兩種食物不宜翻熱食

本港新冠肺炎疫情再一步惡化，累計個案在昨日（８日）突破7,000宗。在疫情尚未得到控制之前，加上政府進一步收緊防疫措施，食肆在晚上6時後禁堂食，相信不少家長及小朋友都會盡量避免外出，為了減少買餸次數，避免出入高危的超市、街市，因此食剩的餸菜亦可放雪櫃留待明天翻熱再食。不過有些食物在一晚過後，容易滋生細菌，食了這些隔夜菜更有機會影響健康。

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隔夜蛋 - 營養流失影響消化

香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）表示，食用隔夜蛋最大的問題是營養會流失，或滋生細菌。如果是烚熟，煮熟後建議不要剝殼，避免雞蛋與空氣接觸，可減少滋生細菌的機會。但若果雞蛋沒有徹底烚熟，又或預先混合其他食材，如沙津醬、蕃茄炒蛋，冷藏期間便有可能滋生細菌。她又提醒家長不宜把流心蛋放過夜，因未徹底煮熟會容易滋生沙門氏菌。

煎和蒸煮方法所保留的營養價值差不多，但再翻熱時會破壞其蛋白質結構，導致更難消化：「如消化不良，會引起腸胃不適、影響胃口，令小孩在正餐時吃得少，缺乏營養，導致免疫力下降，甚至影響成長。」

有葉的蔬菜 - 水溶性維他命流失

李杏榆直言水溶性維他命特別在綠葉蔬菜或者葉類的蔬菜中含量比較高，如唐生菜、菜芯、白菜、菠菜、娃娃菜等，「帶只有葉的蔬菜，會有幾個問題，首先是當第二日翻熱的時候，葉已經變黃，內含相對的水溶性維他命會流失。另外，維他命K，E、C在經過隔夜後也會已流失，當再加熱或『翻叮』時，雖然纖維仍然存在，但營養就再度流失了。」她說。

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