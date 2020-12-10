聖誕節2020｜同Kakao Friends合照打卡　再參加恐龍聖誕派對

臨近聖誕節，市面上充滿聖誕氣氛，不少商場亦趁機換上聖誕節主題裝飾，讓大家在聖誕樹下和家人朋友拍照留念。而聖誕節當然不少得聖誕禮物，有部份商場亦推出期間限定店，讓爸爸媽媽們選購仔女的聖誕禮物，度過一個快樂聖誕！

KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE

韓國的KAKAO FRIENDS近年非常受港人歡迎，其中人氣高企的Apeach將會現身尖沙嘴THE ONE，場內有許多大頭Apeach等著和大家拍照，而Kakao Friends 獅子Ryan、鴨子Tube、鼴鼠Jay-G、醃蘿蔔Muzi、小鱷魚Con、貓貓Neo及狗仔Frodo亦穿上自家最滿意的聖誕新裝，在場中不同位置等你來合照。

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場內首設全港首個「桃」氣主題概念店，並且準備近60款獨家首賣精品，韓國直送的設計統統萌翻宇宙，包括：可愛的Apeach地毯、咕𠱸、文具、鎖鑰扣等，最啱做小朋友聖誕禮物！而場內更有全港首推似顏繪KAKAO FRIENDS手機殼訂製平台，大家可以定制跟KAKAO FRIENDS角色同框出現的手機殻，另設有會場限定款，粉絲一定不可錯過！

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「SANTA CLAWS」恐龍聖誕派對

男孩子最喜歡的動物一定是恐龍！日本超人氣扭蛋「戽斗恐龍」登陸尖沙咀Mira Place，由即日起至2021年1月1日為大家帶來「SANTA CLAWS」恐龍聖誕派對。特設多個聖誕戽斗恐龍、恐龍燈影音樂匯演及AR互動體驗，小朋友可以體驗走進融合聖誕特色的恐龍世界。

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「全齡‧傳承‧擁抱愛」聖誕冬日樂消「搖」

相信爸爸媽媽們兒時到有玩過搖搖，不過近年的小朋友比較少接觸搖搖，爸爸媽媽可以帶仔女去九龍城廣場懷緬一下！由即日起至2021年1月3日KCP九龍城廣場「搖」身一變，駕勢重現一幕幕80年代場景，傳承80年代響噹噹搖搖熱潮。場內特設5大懷舊主題打咭及展區，出過百稀有矜貴款式的《歷代珍藏搖搖展區》、《動感搖搖錯覺幻視藝術區》、本地原創搖搖主題《巨型港漫打咭區》、懷舊㜺鬼《聖誕奇幻空間裝置打咭區》和由逾八百個搖搖組成的全港首棵4米高《搖搖聖誕樹》，最啱爸爸媽媽前往「返老還童」！

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