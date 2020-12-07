出生月份竟與孩子性格有關？呢3個月份出生性格樂觀開朗

每個孩子的性格也不盡相同，人們常說某些季節的人，會具有某些情感氣質，原來亦有科學根據！匈牙利一個研究調查發現，季節會影響人體內的多巴胺及血清素分泌，從而影響我們和情緒特質，以及孩子長大後的性格！

來自匈牙利布達佩斯的一組研究人員曾著手鑽研出生季節與氣質的關係，首席研究員Xenia Gonda表示，他們邀來400多個測試者，對比出生季節與晚年的性格，發現出生季節會影響某些神經傳遞物質，例如多巴胺和血清素。

有科學家解釋，無數原因會影響嬰兒在子宮內的發育，例如冬季日短夜長，會導致母親有季節性抑鬱症（SAD），大腦中的血清素水平較低，亦可能令嬰兒有類近傾向。巴塞隆拿愛德華·維埃塔（Eduard Vieta）教授曾表示，季節影響我們的情緒和行為，並影響日後患上疾病（包括精神疾病）的風險。

按圖即睇春夏季孩子性格：

春天孩子多樂觀

三月、四月和五月出生的孩子情緒起伏大，感情豐富。與秋冬相比，春天的日照時間較多，但與夏天相比又較少。陽光不足，導致缺少維生素D，再而影響發育中的大腦，所以心情較易有起伏。但春天小孩的情緒智商都不錯，能保持樂觀性格，自我排解起伏的情緒。

2012年英國曾對58,000名測試者進行大規模研究，結果五月份出生的人之中，患抑鬱症的人絕無僅有。很多領導人都在春天出生，例如周恩來（3月5日）、英國前首相甘寧（4月11日）、台灣政治名人謝長廷（5月18日）等等。

夏天孩子積極外向

六月、七月和八月出生的孩子性格積極，鮮會有季節性情緒問題。與春季孩子一樣，情感易有起伏，惟與其他月份相比，8月出生的孩子是最少患有躁鬱症的。

另外，在六月出生的人跟同樣是在夏天出生的人相比會較穩重。在七、八月出生的人，則較外向，具備受歡迎的特質，如美國著名影星瑪麗蓮夢露（6月1日）、美國演員及社會活動家安祖蓮娜祖莉（6月4日）、已故香港商人鄭裕彤（8月26日）。

按圖即睇秋冬季孩子性格：

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秋天孩子易滿足

在秋天出生的小孩普遍體力較佳，對生活要求不高，較易滿足。比起冬季出生的人，秋天孩子的抑鬱氣質傾向較低，很少患上躁鬱症。而秋天出生的一個小問題，就是有易怒的傾向。

因為心情愉快，也令他們普遍較長壽。很多優秀藝術家也是在秋天出生的，如畢加索（10月25日）、詩人余光中（10月21日）、鋼琴家李雲迪（10月7日）。

冬天孩子具創造力

冬天小孩個性較穩重，他們頭腦清晰、喜歡思考，同時富有想像力、創造力，但也讓人有行為古怪、難相處的感覺。另冬天出生的人較不容易發脾氣，惟患精神分裂症、躁鬱症、季節性抑鬱症的機率較其他季節出生的人高。

雖然有研究指出不同季節出生的人在性格上有特定傾向，但畢竟每個人的性格都受成長背景影響，不能一概而論。你的小孩又符合以上情況嗎？

資料來源：TIME、EurekAlert

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