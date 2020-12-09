迪士尼抽獎 │「FUN享奇妙夢想」得獎名單公布　即睇自己有冇中獎

香港迪士尼樂園為慶祝開園15周年，園內的奇妙夢想城堡亦即將完成變身工程，為了感謝粉絲多年來的支持，早前推出「Fun享奇妙夢想」大抽獎，送出1.5萬張門票及免費住宿，得獎結果於今日（9日)公布。

除了核對登記編號，得獎名單結果亦會以電郵方式傳送至參加者登記的電郵地址。得獎者可獲香港迪士尼樂園一日標準電子門票一張或一間迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚！每份獎品均不能轉讓、轉售、替代(全部或部分)或兌換成現金或其他物品。

按圖即睇中獎名單：

登記編號：1000000000HK - 1999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：2000000000HK - 2999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：3000000000HK - 3999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：4000000000HK - 4999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：5000000000HK - 5999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：6000000000HK - 6999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：7000000000HK - 7999999999HK

+ 3 + 3 + 3

登記編號：8000000000HK - 8999999999HK

+ 4 + 4 + 4

登記編號：9000000000HK - 9999999999HK

+ 4 + 4 + 4

得獎名單及領獎詳情：連結

按圖即睇抽獎詳情：