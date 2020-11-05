ADHD兒童郁唔停可能是「吃錯了」　研究建議5類食物助改善

家有ADHD（專注力不足及過度活躍）的小朋友，往往令家長很頭痛。這類型的小朋友在專注力、情緒控制和社交方面也較同齡孩子弱。台灣有研究發現，ADHD小朋友普遍常吃高油和高糖的食物，影響了身體的血清素，導致大腦神經傳導混亂，令小朋友更易過動。研究學者認為，只要小朋友多吃5類食物，就能夠降低ADHD的危險因子。

在兒童精神學的觀點中，ADHD是先天的腦部發展不足，不但會「周身郁」、「坐唔定」，有時也會放空、發呆，不能專注。台灣中研院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵卻發現，ADHD可能是「吃錯了」食物才誘發，假如避開這些高危食物，或許能看到小朋友改善行為。

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潘文涵亦育有一名ADHD兒子，她明白先天的部分或者無法改變，但後天的生活習慣也會影響ADHD的症狀。

ADHD的小朋友血清素可能偏低，腦素描的影像中也會看到他們腦部某些區域有「貧血」。而潘文涵又發現，小朋友如有過敏的情況，血清素也會有波動，因而可能是導致ADHD的危險因子。

ADHD小朋友有6成伴隨患有鼻敏感，可能也是源頭之一。（GettyImage）

潘文涵到台北的31所小學，收集了216名ADHD小朋友、216名非ADHD小朋友的資料，撇除性別、年齡、身高和體重等因素後，發現6成ADHD小朋友有鼻敏感，非ADHD小朋友則只有4成。

她再調查ADHD小朋友每天吃的食物，發展他們常吃「高油」和「高糖」的食物，例如含糖的飲品、零食即食麵、餅乾、雪糕和刨冰等，而蔬菜、水果和蛋白質卻吃得不夠。

身體敏感的情況影響血清素，從而令腦部傳導混亂，更易出現過動表現。（GettyImage）

敏感和ADHD的關係

大家或者覺得敏感和ADHD沒有關係。而潘文涵則指出，當敏感發作時，體內的血清素會升高，理論上不會「過動」。但原來敏感情況一消失，血清素濃度又會掉下去，身體的血清素忽高忽低，反而令他們的腦部神經傳導更混亂，令他們表現得更過動。

宜多吃抗炎食物

根據研究的結果，潘文涵建議小朋友宜多吃抗炎的食物，例如是含維生素的蔬菜、水果，而避免吃燒烤、油炸和甜食。如孩子患有鼻敏感，即使沒有ADHD也應積極治療，以降低發展成ADHD的危險因子。

資料來源：中央研究院生物醫學科學研究所

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