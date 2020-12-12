新冠肺炎｜口罩博覽第二回　集11間本地品牌　即睇媽媽必買推介

在新冠肺炎疫情之下，口罩已成大家的日常必需品。抗疫近一年，大家對口罩的外觀設計也愈見有要求，務求為生活帶來新鮮感。口罩博覽展銷Inspire Hub X Mask Concept Popup於今天（12日）開幕，集11間本地口罩廠商及防疫用品品牌，一連10日展出形形色色的口罩設計及防疫配件，不少更推出聖誕節日款式，即睇媽媽有什麼必買精選！ 攝影：鄧煥儀

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紙藝品牌推造型面罩 設計師：希望能吸引孩子

Inspire Hub X Mask Concept Popup一連10日展出本地製造的口罩設計及防疫用品，以「Merry CARE’MAS，Love is all the way」作主題，集合11間本地品牌，包括口罩廠商Homey Bliss（家港）、Face Armor、本土好罩、B.Duck x MainettiCare、KK Bird（Smarta Innovation Limited）、World Wisdom、Trio Lab、Medox，以及紙藝口罩套品牌Papery、專利口罩隨身香薰夾FLO JEWELLERY及Aqua Pro+Tech消毒滅菌噴霧。

Papery在場內展出了Maskfolio口罩暫存夾及Visorshield防疫面罩系列，產品均以水洗牛皮紙作材質。其中面罩為具創意的立體造型，包括各式動物如兔子、老鼠、小貓造型，以及英雄、骷髏頭和聖誕限定的雪人、薑餅人款式，備有大人及孩子尺碼，可打造有趣的親子抗疫造型。

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品牌設計師黎先生表示，於今年9月開學時萌生起設計念頭，希望面罩能吸引小朋友每天戴上，在未能與同學舉行派對的日子裡，也能以有趣的造型為生活帶來快樂。每個面罩均附送一塊沒有圖案的透明膠片，可隨喜好轉換面罩款式；頭圍後方設魔術貼，方便用家調較尺寸。

B.Duck聖誕限定口款式 Pokemon口罩抽獎

B.Duck x MainettiCare兒童口罩是次推出聖誕限定款式，現貨發售，每買一盒（$129）則送一個聖誕限定口罩收納套。另設幼童HK96立體口罩體驗套裝優惠，客人可以$50，自選3個幼童立體口罩、1個防疫面罩及1個口罩盒。

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口罩品牌Medox亦於場內設特別推廣，凡買滿$200，即可獲首發Pokemon口罩抽獎機會，名額100盒。客人購物後讚好品牌Facebook專頁，再私訊發票，即完成登記。

慈善布口罩 錄音聖誕卡

場內亦展出多款由本地基層南亞裔婦女親手縫製的布口罩（We Mask Cover），以買一捐一的形式發售，把布口罩捐予本地基層少數族裔、長者、無家者及其他有需要族群。

另一方面，場內Photo Corner設有一部可錄音的印相裝置，購物滿$500，即可即時打印自選相片，錄下口訊，打造有聲有畫面的聖誕卡（每人每日最多可打印3張）。如客人買滿$400，則可於Candy Corner自選3個免費口罩。

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Inspire Hub X Mask Concept Popup

日期：2020年12月11日至12月20日

時間：上午11時至下午9時

地點：中環皇后大道中 110-116號永恆商業大廈地下Inspire Hub