新冠肺炎｜口罩博覽第二回　集11間本地品牌　即睇媽媽必買推介

在新冠肺炎疫情之下,口罩已成大家的日常必需品。抗疫近一年,大家對口罩的外觀設計也愈見有要求,務求為生活帶來新鮮感。口罩博覽展銷Inspire Hub X Mask Concept Popup於今天(12日)開幕,集11間本地口罩廠商及防疫用品品牌,一連10日展出形形色色的口罩設計及防疫配件,不少更推出聖誕節日款式,即睇媽媽有什麼必買精選! 攝影:鄧煥儀

紙藝品牌推造型面罩 設計師:希望能吸引孩子

Inspire Hub X Mask Concept Popup一連10日展出本地製造的口罩設計及防疫用品,以「Merry CARE’MAS,Love is all the way」作主題,集合11間本地品牌,包括口罩廠商Homey Bliss(家港)、Face Armor、本土好罩、B.Duck x MainettiCare、KK Bird(Smarta Innovation Limited)、World Wisdom、Trio Lab、Medox,以及紙藝口罩套品牌Papery、專利口罩隨身香薰夾FLO JEWELLERY及Aqua Pro+Tech消毒滅菌噴霧。

Papery在場內展出了Maskfolio口罩暫存夾及Visorshield防疫面罩系列,產品均以水洗牛皮紙作材質。其中面罩為具創意的立體造型,包括各式動物如兔子、老鼠、小貓造型,以及英雄、骷髏頭和聖誕限定的雪人、薑餅人款式,備有大人及孩子尺碼,可打造有趣的親子抗疫造型。

品牌設計師黎先生表示,於今年9月開學時萌生起設計念頭,希望面罩能吸引小朋友每天戴上,在未能與同學舉行派對的日子裡,也能以有趣的造型為生活帶來快樂。每個面罩均附送一塊沒有圖案的透明膠片,可隨喜好轉換面罩款式;頭圍後方設魔術貼,方便用家調較尺寸。

B.Duck聖誕限定口款式 Pokemon口罩抽獎

B.Duck x MainettiCare兒童口罩是次推出聖誕限定款式,現貨發售,每買一盒($129)則送一個聖誕限定口罩收納套。另設幼童HK96立體口罩體驗套裝優惠,客人可以$50,自選3個幼童立體口罩、1個防疫面罩及1個口罩盒。

口罩品牌Medox亦於場內設特別推廣,凡買滿$200,即可獲首發Pokemon口罩抽獎機會,名額100盒。客人購物後讚好品牌Facebook專頁,再私訊發票,即完成登記。

慈善布口罩 錄音聖誕卡

場內亦展出多款由本地基層南亞裔婦女親手縫製的布口罩(We Mask Cover),以買一捐一的形式發售,把布口罩捐予本地基層少數族裔、長者、無家者及其他有需要族群。

另一方面,場內Photo Corner設有一部可錄音的印相裝置,購物滿$500,即可即時打印自選相片,錄下口訊,打造有聲有畫面的聖誕卡(每人每日最多可打印3張)。如客人買滿$400,則可於Candy Corner自選3個免費口罩。

Inspire Hub X Mask Concept Popup

日期:2020年12月11日至12月20日

時間:上午11時至下午9時

地點:中環皇后大道中 110-116號永恆商業大廈地下Inspire Hub