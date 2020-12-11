新冠肺炎│袁國勇指霧化病毒留得耐　媽媽唔用消毒劑可以用呢樣

本港新冠肺炎第四波疫情仍然持續，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（10日）到爆發疫症的麗晶花園巡視後指，冬天時新冠病毒在霧化微粒停留的時間更長，或會加劇疫情。有研究指，病毒在不同物品表面的存活時間均有不同，要減低傳播風險，除了使用消毒劑，還有什麼方法？

病毒在霧化微粒存活時間長

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到麗晶花園第6座巡視後表示，冬天時病毒在霧化微粒的停留時間長，加上人體在冬天時免疫系統反應較大，或令確診病人的病況加劇。

他提醒市民，如家中廁所有異味，宜盡快找專業人士檢查污水渠，並建議市民沖廁前加入洗潔精或梘液，以破壞病毒脂肪膜，減低受感染機會。因為漂白水及消毒液很快會被稀釋，影響效能，故認為使用洗潔精或梘液更為可取。假如覺得用洗潔精不環保，用洗碗或洗衣水也可以。

按圖即睇病毒存活時間：

+ 11 + 11 + 11

病毒最長存活7天

香港大學醫學院公共衛生學院做曾發表研究，發現新冠病毒可在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上，其中最長的是外科口罩外層，病毒可在其表面存活7天。

按圖即睇7種有效清潔劑成分：

+ 2 + 2 + 2

殺滅病毒仲有一個方法

團隊又曾在清潔劑效能方面作研究，表示雖然病毒在室溫下，在不同物料表面仍能存活一段時間，但使用清潔劑能夠有效殺死病毒，減少傳播。經團隊實測，發現在物件表面使用清潔劑，如1:99家用漂白水、70%乙醇（酒精）後，全部在5分鐘後檢測不出病毒。

部分病毒在1:49的肥皂水內，5分鐘後仍被驗出，並具感染力；但15分鐘後已驗不出病毒。

不過，原來在清潔劑以外，還有一種有效方法。團隊指，部分病毒在1:49的肥皂水內，5分鐘後仍被驗出，並具感染力；但15分鐘後已驗不出病毒。他們提醒，市民無須過於恐慌，只要將家居和物品表面以清潔劑清洗一段時間，均能殺死新冠病毒，減低感染風險。

按圖即睇消毒注意事項：