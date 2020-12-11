媽媽辦「廁所藝術展」惡搞女兒污糟襪　激發女兒二次創作結局爆笑

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報道，當地一名媽媽坎蓓兒（Xep Campbell）上月底看到10歲女兒凱絲特雷（Kestrel）在廁所丟了一隻髒襪子，決定不動聲色。一周後襪子仍擺在原位，讓坎蓓兒想到一個點子，最後還意外成為「另類藝術展」。坎蓓兒將她和女兒共創的過程照片放上網，獲得超過5萬3千名粉絲按讚。

一隻污糟襪竟觸發一對母女的創作靈感：（按圖了解）

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坎蓓兒發現襪子原封不動時，製作了一個迷你展覽說明牌，牌子上作品名為「被遺忘的襪子」，創作者為凱絲特雷、複合媒材製成。豈料凱絲特雷發現媽媽的傑作後，竟為襪子做了個展台，坎蓓兒接着又加入多位看展的「觀眾」、其他「展覽作品」，意外成為廁所裏一隅「展覽空間」。

坎蓓兒說平時會試着不要用太嚴肅的方式「管教」凱絲特雷，很常跟凱絲特雷開小玩笑，她這次原本只是想透過有趣的方式讓凱絲特雷莞爾一笑後，自發拿走襪子。沒想到凱絲特雷「玩性大開，賦予整件事全新意義。」最後甚至還加上閃爍的聖誕燈飾，一整個很歡樂。

坎蓓兒問凱絲特雷甚麼時候拿走襪子，凱絲特雷回她：「藝術展覽通常會持續多久？」

網友Deb Polacek誇坎蓓兒跟凱絲特雷充滿幽默感，還說「母女感情好才能這麼玩」。網友Renee Sullivan則很驚訝凱絲特雷年僅10歲，表示「以為她至少20歲了，我10歲孩子可能根本不會留意到多了展覽說明牌。」

坎蓓兒驚喜自己跟女兒的「創作」獲得廣大迴響，她感謝網友的回饋，並趁機發願請網友們可以捐款給慈善機構。

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