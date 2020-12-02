習慣飯來張口4歲孩連玩積木都冇力？　父母照顧太周到或因寵成害

每到吃飯時間，家長便要催促家中孩子吃飯，並捧着碗追着孩子，一口一口餵着飯菜，很多家庭都可以看到這樣的景況。不過，這樣不僅父母心力交瘁，南投醫院提醒，此舉可能會影響孩子手部靈活性，甚至出現發展遲緩之狀況。

為甚麽別再餵孩子吃飯？（點擊了解）

1. 孩子手無縛雞之力 當心是父母惹的禍

台灣南投醫院洪麗珍職能治療師表示，幼兒慢慢成長過程中會開始在自然環境下展現生活自理方面的能力，如：吃飯、穿脫衣褲、穿脫鞋子等，這些日常例行的練習機會可以提升身體的功能，如：肌耐力、關節活動度、協調能力、記憶力、動作計劃能力、空間概念、身體架構概念等。

洪麗珍職能治療師分享，臨床上，一名4歲男孩，近日被幼稚園老師反映他的手總無力，連鑲嵌積木都無法組合或拆解，拿玩具常常掉到地上，且孩子握筆的姿勢不好，書寫無力、排斥畫畫。醫師針對孩子的問題，進而安排職能治療進一步介入評估。

2. 幼兒練習自理生活 身體、心理功能都加分

洪麗珍治療師表示，幼兒自己練習吃飯、穿脫衣服等活動的過程中產生的好處，以身體功能來說可以增加大、小肌肉力量，來穩固以後從事拿剪刀、畫畫、書寫等精細活動的基礎；以心理功能而言，如果幼兒自己可以處理自己的事，他會有「我長大了」的感覺，漸進地更有自信心和成就感，會有學習獨立的習慣。

3. 父母協助愈少 愈能提升孩子身體功能

此外，來每天執行這些有目的性的活動也可增加兒童解決問題的能力；根據研究報告顯示，幼兒更能適應學校的生活與也更能專心於學校的學習生活。

洪麗珍治療師建議，當小孩稍有能力時，即可讓他們嘗試自己吃飯、穿脫衣物，父母在旁協助要越來越少，才能提升小孩的身體功能，也才能建立小孩的自信心與成就感。

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