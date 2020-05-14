選用尿布、自製濕毛巾和玩具　環保媽媽：小朋友不需要太多物資

新手媽媽Fiona拿出2歲兒子最愛的玩具，並不是玩具車、電子遊戲，而是一個膠水樽，還有一張百貨公司的宣傳單張。Fiona笑說那個水樽已經玩了20個月，還未玩厭。「小朋友其實不需要太多物資。」而她發現BB由出世起，需要的用品數量猶如恆河沙數，還有不少物品使用後環境不能分解，最終變成地球垃圾，激發她做一個環保媽媽。 攝影：黃舒慧

環保媽媽Fiona

「生BB本身就唔環保。」新手媽媽Fiona細數BB使用的尿片、濕紙巾、紗巾等用品，用量驚人但使用後卻不被環境分解。她決心研究如何「環保育兒」，選用尿布代替紙取片，密密摺毛巾代替濕紙巾，兒子的玩具大多是二手，又或是家中的廢物。做一個環保媽媽，會不會很麻煩呢？

選用尿布 慳家又環保

開朗的Fiona又笑說：「BB出世後，原本已經很多東西要洗，即使用尿布，也只是每天多了6至8條尿布芯要清洗。」她指，初時使用尿布時也不太了解，甚至試過和其他媽媽一起剪開尿布來研究材質，研究哪些不傷皮膚、哪些最易穿載等，最後選用了只需更換尿布芯的款式，而兒子亦從來沒有出過尿布疹。「12至15條尿布已經足夠囝囝用到戒片，價錢必定比紙尿片便宜。不過有不同的圖案，有時忍不住買多幾條。」她說。

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當初她使用各式的環保用品時，也受到旁人的質疑：「小朋友穿到褲子很大、很厚，會不會影響他走路？會不會弄到骨頭生長不好？布會不會很焗？會不會令寶寶的屁股出疹？」見到她在家中放了一埋尿布，又會問：「會不會洗得不乾淨？會不會不衞生？寶寶大便了，會不會很難洗、很骯髒？」她只有逐一解釋，亦慶幸有丈夫的接受和支持，令她堅持並令他人明白事實不如他們想像的那麼難處理。

廢物利用做玩具 父母陪伴比物質重要

到兒子日漸長大，她又發現一張紙、一個樽已能令兒子開心半天。「原來你給小朋友一件物品，他就能探索如何去玩。」有次她放了一個舊鞋盒在門前，正打算扔掉，但兒子卻拿來玩。起初他也是拍打、弄出聲音，後來他發現可以把腳放進去，還開心地跟Fiona說：「拖鞋。去街街。」她說從不會為兒子「創作」玩具，而是由他自己發掘物品的趣味。

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「這個水樽也是爸爸打球後遺下的，放些豆、放些水入去，已經百玩不厭，又能訓練他的五感。」她又指百貨公司的宣傳單張更是教兒子識字的良品，「他見到床床，又跑去指給我看自己的床，他又開心又學習得到不同的日常用品，就如坊間買的遊戲字卡」。

對小朋友不是用物質去滿足他，而是我陪伴他的時間，也就是一張宣傳單已令他夠滿足，他就不會再扭買玩具，也不需要很多物品。

她說，媽媽和孩子玩一張免費的宣傳單，比買一件昂貴的玩具讓他自己玩，陪伴和互動才是孩子最需要的東西。