后翼棄兵｜兩位媽媽人生觀使Beth崩潰也成長　4大金句顯為母智慧

近期在Netflix剛上映便獲得熱烈討論的美劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit），由Anya Taylor-Joy飾演女主角Beth Harmon，一名從小在西洋棋領域就極具天賦的女孩，劇情從一開始Beth能輕而易舉地從棋賽中脫穎而出，到中期Beth對自我的失控崩壞，以及最後Beth如何從挫折中走出、重新振作成為棋王。

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Beth Harmon生命中最重要的兩個女人：生母及養母

回顧Beth的一生，可以發現在她的生命中，有兩個影響她最深，同時對她極為重要的女人，分別是她的親生母親與後來領養她的養母；前者建構了Beth年幼時期的世界觀，後者則對Beth成年後的行為舉止影響頗多。

自從親生母親從車禍中逝去後，Beth仍經常會在某些時刻想起某些母親說過的話，為了不讓自己一直想起有關母親的傷心過往，Beth開始沈迷服用兒童鎮定劑，開始服藥後，Beth發現這似乎有助於她在腦海中釐清西洋棋的技法，也導致她日後對藥物的成癮；Beth被領養後，發現養母習慣藉由酒精麻痺自己面對失去丈夫的悲傷，這讓Beth在日後遇到挫折時，也有倚賴酒精的習慣，試圖用酒舒緩壓力。然而，不論是藥癮或酒癮，都是促使Beth逐漸走向自我崩壞的原因之一。

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《后翼棄兵》媽媽智慧金句大集合！

Beth的世界觀從小由親生母親建構而成，而親生母親和陪伴她在西洋棋比賽生涯初期參加各種大大小小比賽的養母，兩人對Beth所講過的話，都是成就這位西洋棋少女的關鍵，就讓我們看看Beth的「媽媽智慧金句」有哪些吧！

一、享受人生，善待自己，勇於冒險。

Beth的養母和Beth前往墨西哥市參賽時，提議Beth在比賽前一天多去外面走走，而不是一昧待在房間研究棋局，然而，面對賽事謹慎小心的Beth絲絲毫聽不進去，讓養母不禁對提醒Beth必須審視自己，並說西洋棋不是她的一切。

「經驗告訴我，一個人的專長不見得是最重要的。」 「那重要的是甚麼？」 「生活和成長。享受人生，善待自己，勇於冒險。」

二、最強的是那些不害怕孤獨的人。

Beth的媽媽曾對她說：「黑暗沒甚麼好怕的，事實上，我甚至可以說甚麼都不用怕，不管在哪裏，最強的是那些不害怕孤獨的人，妳要擔心的是其他人，他們會對妳下指導棋，連妳的感受都要管，很快地，妳已經傾注一生在追尋，別人要妳尋找的事物，總有一天妳會孤身一人，所以妳必須了解如何照顧好自己。」

這番話深深影響Beth的一生，事實上，Beth對外表現得多麼堅強獨立，就代表她的內心有多焦慮脆弱，Beth幼年時期沒有被親生母親補足的成長空缺，恰巧也是Beth喜愛西洋棋的原因，Beth曾在一場雜誌採訪表示：「唯有64個黑白格子，令我感到安全與掌握。」下西洋棋讓Beth感到十分安心，因為唯有在這64格黑白相間的棋盤格裏，她可以掌握一切將要發生的事，宛如置身另一個世界。

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三、男人會找上你，想調教你，這不代表他們比你聰明。他們大多很駑鈍，但這樣會讓他們覺得自己很了不起。

「他們可能會示範所謂正確的做法，只管讓他們吹噓，但妳就照自己的感覺去做。」Beth親生媽媽的這番話，也造就Beth向來我行我素的性格，甚至在西洋棋界被稱作「直覺型棋士」。

四、只有堅強的女人才能獨立自持。

「只有堅強的女人才能獨立自持，在現今的社會，人們很容易就會妥協，就為了說他們有點本事。」不論是Beth的親生母親或是領養她的養母都有着悲傷的過往；生母原來是有錢人家的女兒，數理方面的知識份子，卻在生下Beth後，被早已有家室的男人拋棄，同時也被家裏斷了金源，於是獨自一人扛起照顧Beth的責任，兩人在拖車裏住上好一陣子。

至於Beth的養母則活在傳統社會對女性的期望，她端莊賢淑，踏入婚姻後便埋沒自己的音樂夢，甚至說服自己不是因為被限制、不能去實現，而是因為她在表演時會怯場，然而，不斷藉口出遠門出差的丈夫，最後還是跟她離了婚，僅剩Beth和她互相做伴，但她也願意為Beth試着做個好母親。

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陸劇《三十而已》自開播起便有著極高的討論度，片中描述著三位即將面臨30歲的主角們在生活上面臨到的許多問題，除了婚姻，還有生了孩子後的各種甘苦談，絕對是大多數老婆及媽媽們的共同心聲啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：《后翼棄兵》媽媽智慧金句大集合！「總有一天妳會孤身一人，所以妳必須了解如何照顧好自己」】