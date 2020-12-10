多人在網上購買奶粉券、嬰兒用品被騙　苦主：呢個人都呃咗唔少人

近日有媽媽在facebook奶粉交換平台發文表示，向一賣家購買「買一送一奶粉券」，惟用支付寶轉帳給賣家至今一個月仍收不到該券，賣家最近更失蹤並取消帳號，苦主媽媽無奈之下在網上及媽媽群組內公開事件，希望其他媽媽提高警覺，不要上當，但最後引來其他苦主媽媽留言，表示自己亦曾受騙，相信涉及的苦主也相當多。 (部分圖片由受訪者提供)

被騙的張太是一名全職家庭主婦，育有一名7個半月大兒子，她回覆記者查詢時表示，自己在上個月中在facebook「奶粉轉讓交換區」，看到一名賣家以$100，出售其兒子飲用的奶粉「買1送1優惠券」，經雙方議價後，張太以$50元購入該奶粉券。同時， 張太在facebook的買賣專區「Marketplace」以$60元，購入一張買1送1成人奶粉優惠劵給家中老人。

但在11月22日，張太仍未收到兩張奶粉券，於是向賣家查詢時便發現原來兩劵之賣家是同一人，她說：「個賣家話自己住流浮山，係偏遠地區，叫我等多幾日，仲扮好心話幫我去郵政局搵下有冇；我自己都有打過電話去郵局查詢，但郵差話我呢封唔係掛號信，只係平郵，所以查唔到紀錄。」

張太表示自己不是第一次在網上購買奶粉或奶粉券，過往都會見面交收，但因為疫情才轉用郵寄形式，她說：「其實成人奶粉只要用電話在奶粉商官網登記就得，好容易拎到優惠卷，而小朋友的奶粉券或者試用奶粉就跟年齡，奶粉商會寄到屋企，都係一人只有一張，好多人都係唔啱飲會同人交換或者轉讓，我是全職媽媽，當然想為了慳奶粉錢先幫襯網上的平台購買平價奶粉。」

由於張太至今仍未收到「奶粉券」，而該賣家也沒有回答張太的查詢，期後更將帳號取消，張太表示暫由於損失金額不多，就當買個教訓，未有打算報警，她說：「公開件事只係唔想再有其他媽媽上當，唔想再有人比佢呃。」而張太沒想到發文後，有其他媽媽留言亦同樣被該帳號騙錢。「原來呢個人都呃咗唔少人，有媽媽分享佢連網床都呃人買，都有媽媽話會報警。」她表示日後在網上購物會更加小心，會看清楚賣家個人資料，並盡量安排見面交收。

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記者此情況向有份向媽媽發送奶粉優惠劵的荷蘭美素佳兒查詢，其回應表示由於其公司會定期推出不同的活動及購物優惠，建議媽媽到專頁獲取官方最新資訊，亦建議媽媽於主要零售點購買產品，以確保產品質量及安全。

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