鬼滅之刃│動畫主角贏媽媽成日本小學生最崇拜的人 大人細路都啱睇

每位父母都希望成為小朋友的榜樣，有小朋友後，新手爸爸髒字不出口，新手媽媽亦突然變得溫文爾雅，在小朋友面前不再大聲斥責丈夫，過馬路一定等綠燈才過。為小朋友作出如此改變的父母們，相信都很想知道小朋友會否真的崇拜自己，並拿自己做榜樣，根據日本媒體訪問了7,000多位小學生的結果發現，小朋友「最崇拜的人物」媽媽只排第２位！

媽媽慘敗動漫角色

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主要經營線上課程、兒童教育等領域的「倍樂生」公司，早前對七千多名小學生發送問卷，調查他們「十大最崇拜的人物」是誰。結果在選出來的十人之中，只有三位是真實人物，當中包括：媽媽、老師、爸爸，更令人意外的是，其餘七人全是來自動漫「鬼滅之刃」的角色。

作為小朋友「最崇拜的人物」第一位的鬼滅之刃主角-竈門炭治郎（動畫初登場為13歲），其吸引小朋友的原因不單單是因為動畫的熱潮影響，不少小朋友是欣賞角色帶給他們的正能量，例如：「對待誰都很友善」、「為家人著想」、「不遺餘力地做到最好」等等。

2020小朋友最愛鬼滅之刃

上述的排名結果令不少父母感慨自己比不上動漫角色，但也有不少正面的網民指出，父母能擠入榜單已經很好，畢竟現實的人總不及動畫中的人物完美。

在同一份問卷中，也調查了日本小學生「2020年喜歡什麼東西」，結果和排名一致，「鬼滅之刃」獲得2216票排名第一；第二名則是獲得589票的「遊戲」；三到五名則依序為「動畫」、「讀書」、「集合啦！動物森友會」。

台灣媽媽推薦看鬼滅之刃五大原因

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台灣媽媽楊皓如推薦看大人和小朋友一起看鬼滅之刃（楊皓如Youtube )

相信不少媽媽看完排名後都一頭霧水，完全不知道「鬼滅之刃」是甚麼，《鬼滅之刃》動畫是以主角兄妹的情誼以及打倒「鬼王」為故事核心，每個角色都有自己感人的故事，包括是敵人的鬼，二孩之母的台灣女星楊皓如（九歲的哥哥與五歲半妹妹），列出了五個父母能陪同孩子一起看《鬼滅之刃》的理由。

參考資料：小学生憧れの人トップ10に鬼滅から7人 ベネッセ調査

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