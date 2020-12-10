聘印傭明年1月14日起增新費用　家庭傭工僱主協會主席：實在無理

坊間一直傳出印尼政府計劃在明年起新增香港聘請印傭的費用，甚至有人推測僱主未來要支付外傭的培訓費，費用逾萬元。勞工及福利局局長羅致光昨日（9日）表示，據印尼總領事館的新規定，僱主將要負擔外傭的出國護照、無犯罪紀錄證明書，以及印尼社會保障保險供款，金額大約500至800元。而僱主最為擔心的培訓費及技能證明目前由印尼政府承擔，印尼政府正就新規例的其他收費項目及實施細節制訂安排，再適時公布。

香港僱主在明年1月14日起，聘請新印傭時，僱主需額外負擔傭工的出國護照、無犯罪紀錄證明書（俗稱良民證）、印尼社會保障保險供款，以上費用原本是由外傭自行承擔。勞福局局長羅致光表示，以上費用總額大約為港幣500至800元。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒痛斥政府完全沒有站在香港僱主立場著想，更沒有細看現時家庭傭工僱傭合約的內容。「合約訂明僱主唔需要畀外傭喺外地嘅醫療費用，咁點解香港僱主要畀錢供佢哋印尼嘅保險？」她認為新措施與現時的合約內容互相矛盾，香港僱主付這筆費用實在無理。

另外，她認為良民證亦非本地僱員理應負責，「政府有責任唔放一個有前科嘅人入境，而家變咗由僱主負責咁」！而且，她認為當地良民證的費用是由當地政府規定，「而家話幾百蚊，將來印尼政府叫高1000蚊、2000蚊，香港僱主只可以被撳住搶！」

她指出，現時香港有約40萬名外傭，當中一半為印傭，「每人800蚊，每年送幾多錢畀印尼政府」？而且，她知道很多家人聘請外傭，但家境並不富裕，額外收費令他們的家庭開支百上加斤，而羅局長似乎毫不關心。

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現時外傭跳工情況嚴重 市場混亂

容馬珊兒觀察到現時外傭知道本地僱主用人心切，有些外傭到港後立即「炒老闆」跳工，甚至有斷約外傭同時簽約，比較不同僱主出價再決定，市場情況相當混亂。

她認為，印尼及菲律賓政府把額外的聘請傭工費用加在香港僱主身上，僱主卻沒有額外的保障。僱主如遭傭工「跳工」，另請一人又要重新付款，很多家庭未必負擔得到。

「政府應該要考慮，印傭加咗費用就規定一定要做足2年，做唔夠就賠返部分錢，同埋僱主唔使再畀錢幫佢買機票！」容馬珊兒建議政府在答應外國政府要求時，應多為本地僱主著想。

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