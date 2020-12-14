新冠肺炎｜2名初步確診外傭周末曾於宿舍過夜　或有更多相關個案

第四波疫情持續爆發，今日（14日）新增82宗確診個案，其中2宗是外傭。該2名外傭是在周末參與宿舍活動，目前有多宗初步確診個案亦有到訪同一個宿舍，衛生防護中心正作出跟進。

衞生防護中心今日（14日）剛公布2個外傭確診個案（個案編號#7585、#7593）曾參與大埔豐年樓宿舍活動，並且在宿舍留宿一晚，2名外傭的僱主分別住在大埔和紅磡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示在過去的周末估計仍有外傭聚集，促警方點算。她認為未來會有更多外傭確診的個案，未能估計數字。

外傭放假，僱主可採取的防疫措施：

醫生：要求外傭在家戴口罩成效不大

外傭堅持放假外出與朋友聚會，僱主擔心外傭將病毒帶回家中，全科醫生鍾偉傑指，如情況許可，當然最好做法是勸導外傭假期時不要外出。如果真的要外出，僱主亦要再三強調，不要到人多地方聚集，也要遵守二人限聚的禁令，即最多只約一位友人外出。回到家後，外傭亦要做好消毒措施才入屋，並在入屋後盡快洗澡、更衣，然後再投入工作。

在家戴口罩工作的可行性方面，醫生認為成效不大，畢竟住在同一屋簷下，假如外傭感疫，所有同屋人都已是緊密接觸者，但如果家長想更安心的話，外傭在煮食時戴上口罩，以及安排與家人分開進食，是較為減低風險的做法之一。

注意解僱理由是否合理

假如僱主因外傭堅持外出而提出解僱，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤說：「根據法例外傭工作一星期滿七日是有一天假期，如果因為外傭放假外出被解僱是為不合理解僱，外傭可以追討賠償，所以僱主解僱外傭的理由要好好注意，以保障自己。」

圖點即看給僱主4個建議

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