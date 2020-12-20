聖誕假期子女上網時間增　即學5大平台過濾網上惡意內容免被教壞

網絡上千奇百怪的資訊流竄，面對未知的訊息，成人或許還能辨別是非，但可能會影響到未成年青少年、孩童的價值觀，也讓家長更不放心讓孩子使用3C產品，以下5種方法幫助你過濾掉網路上的不當內容，把關接收的資訊品質。

過濾網上惡意內容5大方法：（按圖了解）

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1. 手機：android家長監護

使用Android系統的家長，可以直接從Google Play中設定，開啟家長監護後，就可以封鎖一些來路不明的應用程式，若小朋友要購買App或是下載免費App都需要密碼核准。

如果是小孩有自己手機的，家長則可以使用「Family Link」App，在小孩的手機以新帳號登入，就能掌握使用時間。

2. 手機：iOS取用限制：

使用iOS系統的家長，則可以在「內容與隱私權限制」設置，點選「iTunes 與 App Store 購買」並設為「不允許」，如此一來若要購買app都需要輸入密碼才能進行。

另外，iOS也可以在螢幕使用時間的「內容限制」中，監管小朋友能夠取用的網站，可以直接設定網站，避免存有兒童不宜內容的網站。

3. 電腦：Windows家長監護服務

Windows 系統可以建立一個Microsoft帳戶，到「設定」、「帳戶」建立一個給兒童使用的帳號，包括螢幕使用時間、閱讀內容都可以設定，也可以限制瀏覽網頁及下載檔案。

4. Mac OS分級保護控制

使用Mac的家長，則可以設定分級保護控制，先打開「系統偏好設定」，就可以看到分級保護控制，建置一個受保護者帳號，即可限制網路連線時間及連線網站。

5. YouTube

先前震驚全球的「艾莎門」，將小朋友熟悉的佩佩豬、Else、蜘蛛人等卡通人物，改成血腥、暴力、色情的惡意內容，也讓家長更不放心。

為了避免小朋友在YouTube接觸到這些有害內容，打開YouTube 的「嚴格篩選模式」（Restricted Mode），就可以隱藏這些不當內容的影片，YouTube Kids現亦已推出，家長可以找到適合孩子觀看的影片，且一樣可以限制觀看時間。

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