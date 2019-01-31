校園欺凌：我慶幸同學們沒有選擇做冷漠的旁觀者｜神老師&神媽咪

很多事情不做，永遠改變不了，做了，還有一絲希望。 到現在完成130場演講，我還是常常收到很多媽媽的訊息，問我孩子無法融入班級怎麼辦？孩子被老師討厭怎麼辦？努力了整整兩年，我幾乎跑遍全台了，還是很多孩子不被理解和接受。 文：神老師&神媽咪

不是不做了，而是做得不夠。

「不是不做了，而是做得不夠。」（神老師&神媽咪提供）

我覺得教育是必要的，是有希望的！我在教室不斷的跟孩子們說着尊重他人的必要，去看到別人的特質和困難，接納和包容，再三的告誡孩子們不能因為任何原因去傷害別人，如果看到有人受傷，千萬不能當一個沉默的人，要盡自己的力量去協助。

那天孩子們下課時，在樓梯和走廊上看見一個小小孩被不正確的對待，有好幾個孩子飛奔來跟我說看到的狀況。我立刻走出教室，剛好看到那孩子被送進隔壁教室，接手的老師也平靜的跟孩子談話，我確定孩子是安全的，我想，有老師處理了，後續再看看狀況。

沒想到孩子們很激動，不斷的形容着看到的畫面，那口氣和表情緊張又恐懼，很擔憂的七嘴八舌地討論着，說着為什麼有人可以這樣處理小孩？我愈聽愈不對勁，想着等那孩子回教室，我再去問問。

如果看到有人受傷，千萬不能當一個沉默的人，要盡自己的力量去協助。（Gettyimages／視覺中國）

其中一個孩子看着我的眼睛問我，「老師，如果是你的孩子，你會怎樣？」

我看着望着我的孩子們三秒，告訴他們，「我去！」一邊踏出教室，一邊傳訊息告訴輔導老師。立刻找了主任，告訴他孩子們看到的過程，請他去了解事情發生的經過，我告訴他，「這已經不是一個孩子的事，我們班的孩子都目睹了過程，對他們來說那些驚恐和不解，該如何撫平？」

很慶幸的是，幾位主任、輔導老師立刻介入處理。一個衝突代表的是很多需要解決的問題，最大的問題在於，錯的人知不知道是錯？有沒有人讓他知道是錯？他們雙方需要什麼幫助？

「這已經不是一個孩子的事，我們班的孩子都目睹了過程，對他們來說那些驚恐和不解，該如何撫平？」（Gettyimages／視覺中國）

隔天跟全班孩子討論這件事，告訴他們老師和你們一樣無法接受那樣對待孩子的方法，即便是孩子有任何狀況或行為，都不應該是用這樣的方式在處理。如果是我在走廊上遇到，一定會當場制止。不只是我，主任或其他老師都沒辦法接受，所以你們看到主任們立刻就去關心這件事。

你們看到了孩子有難，會來跟我求救，而不是冷漠地看着他受傷，我覺得你們很棒。也要記住，我們都不去傷害別人，也不允許任何人傷害自己，不管孩子的身分，沒有任何形式的暴力可以被接受，在自己或看到別人受傷時，都要勇敢的求救。

在一個不公義的不正確的事件裏，冷漠和傷害同罪。在這群孩子的觀念，不論任何理由，沒有人應該被惡意對待，我們都要善意的對待每一個人，沒有身分的差別。

我們怎麼教育孩子，這個世界就變那個樣子。我們教孩子去解決問題，而不是面對問題就冷漠的閉上眼睛視而不見。

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】