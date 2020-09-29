語言發展比同齡孩子慢？　專家建議家長應多共讀忌依賴電子書

你有多久沒有陪伴孩子讀書了？或者您只是讓書本陪伴孩子而已？有家長指出，孩子都兩歲了，表意能力還只是停留在簡單的單字，甚至有時候直接用「比」的，不喜歡開口說話表達想法，直到加入台灣馬偕兒童醫院早期療育發展中心主任陳慧如醫師創立的「小星星閱讀家族」，才在其中找到了「陪伴孩子閱讀的方式」，不僅在互動過程中增進親子關係，也慢慢引導孩子朝向正常的發展。

孩子不愛說話該怎麼辦（按圖了解）？

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「陪伴孩子閱讀的方式」，不僅在互動過程中增進親子關係，也慢慢引導孩子朝向正常的發展。

家長與孩子的陪伴時間愈久 孩子的成就也愈高

小男生真的講話會比較慢嗎？現在還小長大一點就會好了吧？語言理解是正常，但語言發展是遲緩的孩子真的是正常的嗎？是許多家長的疑問。陳慧如主任表示，良好的親子互動可以促進孩子的語言發展，而語言發展又有助於智能、情緒及社會行為發展，親子共讀可以運用在正常及發展遲緩的小孩；同時，家長與孩子的陪伴時間愈久，孩子日後的成就也愈高，其中透過大聲朗讀的「對話式親子共讀」過程格外重要。

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對話式親子共讀 提早發現是否需要專業介入

對話式親子共讀的概念在於採用開放性問句提問、順着孩子的答案再提問、重複並延伸孩子的回答，並在其中多給予讚美與鼓勵，因此，「帶讀」也是家長很重要的練習，透過中間的互動過程，可以讓家長知道孩子的發展及「未發展」，提早發現孩子是否需要專業的介入與引導。

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電子書或點讀筆 無法取代親子共讀

至於最常被家長問到的「可不可以用電子書或點讀筆來取代親子共讀？」陳慧如主任表示，研究發現，電子書會讓親子對話較偏向電子工具相關的對話內容，而非繪本內容，而且電子書的聲光動畫會讓孩子無法專注在繪本本身想要呈現的內容，點讀筆的聲音也不是家長的聲音，無法帶給孩子熟悉的感覺；此外，「翻書」這個動作對幼兒來說，也是重要的小肌肉發展訓練，建議家長還是以傳統的印刷繪本帶領孩子的發展。

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