使用微波爐時提防湯汁暴沸飛濺　養成一個小習慣減機內細菌滋生

微波爐還怎麼清潔，隨便擦擦不就好了嗎？顯然不是，不然我們今天不就沒必要專門寫一篇文章和大家說這個事兒了嘛。那麼，微波爐到底應該如何清潔呢？

微波爐該如何保持清潔？ (點擊了解）：

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要想瞭解微波爐到底應該如何清潔，我們首先就要知道微波爐裏的污漬都是哪兒來的。首先，我們從微波爐的工作原理開始聊起。微波爐的工作原理相對比較先進，簡單來說是通過微波震盪食物中的部分物質，讓這些物質以極高的速度發生震盪，從而達到加熱食物的原理。細緻一點講，是通過機身內部的磁控管，將電能轉化為微博，以2450MHz的振盪頻率穿透食物，讓食物中的極性分子，比如水、脂肪、蛋白質、糖等物質，以每秒鐘24億5千萬次的速度高速震盪，宏觀感受就是食物被加熱了。

微波加熱方式簡單方便

這種加熱方式比較有趣，因為並不是使用熱輻射的方式，所以食材的加熱相對比較均勻，很少出現食材外部熱了，但是內部還是冰涼冰涼的現象；而且因為微波爐單純依靠內部分子的震盪，所以這種加熱方式比較「純粹」，不會出現傳統烹飪方式，像蒸、煮、煎、炒那樣容易改變食材原本口味和狀態的情況，是一種很好很實用的加熱方式。

微波爐可能出現暴沸現象

不過這種加熱方式也存在一些問題，比如，因為使用了微波均勻震盪的方式，食物內部相比較於外部，不易發生散熱現象，所以經常會有表面溫度並沒有很燙，但實際上內部已經接近100℃的問題；這樣的加熱方式在某些情況下可能出現「暴沸」現象，甚至出現食材在微波爐內部沸騰的情況。

清理不及時可能滋生大量細菌

所以，微波爐裏可能存在的污漬，不僅僅是我們在放置菜餚時不小心蹭到內壁時沾上的食物殘渣或湯汁，還有可能是內部食材暴沸時飛濺出的湯汁。另外，因為微波爐使用了微波共振的原理，非常容易將食材中的水分共振出來，造成微波爐內部濕度快速增加，如果再加上我們沒有在使用過微波爐後打開門體通風保持乾燥的習慣，微波爐內部很可能大量滋生細菌，在我們進行食物加熱時，對食材造成嚴重污染。

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我們需要及時清潔微波爐

那麼，微波爐到底應該怎麼清潔呢？首先，我們要注意在使用完微波爐後，記得打開門體保證通風乾燥，減少內部的濕度；其次，當食材在微波爐內部出現了暴沸或沸騰導致食物的湯汁和殘渣飛濺到內壁各處時，我們要及時清除掉污漬，避免滋生細菌。這裏需要注意的是，有些微波爐帶有燒烤功能，在清理微波爐前，一定注意微波爐內部的溫度，避免出現不必要的燙傷危險。

保證微波爐潔淨 才是對我們健康的最好保證

另外，我們需要定期使用帶有殺菌消毒功能的洗滌劑清潔微波爐內部，殺滅其內壁上的細菌。不過在使用洗滌劑後，我們需要確保所有的洗滌劑被有效清除掉，畢竟洗滌劑都是由化學藥品製成的，殘留的藥物很可能對我們人體造成一定的傷害。

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