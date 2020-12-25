麵包冷知識｜吐司冷凍後變難食？日主婦教1招保存多士防水分流失

許多人買吐司（又稱方包、多士），為了讓保存期限能更延長，都會選用冷凍的方式保存。然而大部分人或許會選用塑膠袋、保鮮紙包裝下放到冷凍，但近日有位日本達人分享，表示像這樣的方法，反而會讓吐司的美味流失。

【同場加映】9款吐司熱量排行表：按圖看台灣營養師高敏敏的果醬吐司熱量排行（從低至高）：👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

根據日本媒體「サンキュ！」專欄作家Haruna在最近刊載文章，身為家庭主婦的她，經常喜歡到量販超市去購買吐司。而過去她買了吐司之後，會像一般肉菜類一樣，用保鮮紙加以密封保存。

然而這樣的保存方法，等到要吃時拿來烤，口感卻經常有種乾澀不已，感受不到吐司的美味。尤其是買特殊口味的吐司時，更是讓人覺得都花更多錢買了，味道卻還是不盡人意。

▼正確保存吐司方法（按圖了解👇👇👇）

Haruna指出，造成吐司結凍後再加熱口感不佳的原因，在於水分流失。由於一般的塑膠袋、保鮮紙的防水能力不足，吐司水分容易流失，因此為了避免這種狀況發生，可以先用「錫紙」包裝。藉由透水性較低的錫紙，就能有效防止水分流失，保留吐司美味的口感。

相關文章：【入廚貼士】15分鐘方包變蜜瓜包吐司 外脆內軟烘多士秘訣超簡單👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

這款「白木耳」泳衣穿了怎游泳？ 網一面倒批：中看不中用

滿心歡喜吃火鍋 友人這一舉動令她瞬間暴怒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】